Зі склянкою в руці: принц Вільям провів прийом в Сент-Джеймському палаці

Онук Єлизавети II принц Вілям провів благодійний прийом в Сент-Джеймському палаці для сімей, яким допомагає фонд Metropolitan&City Police Orphans Fund.

Фонд спеціалізується на допомозі дітям колишніх або нинішніх службовців поліції Лондона, які постраждали під час виконання службових обов'язків чи пішли на пенсію. Цьогоріч благодійній організації виповнюється 150 років.

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З нагоди ювілею, принц вирішив зібрати банкет. Він прийшов на прийом у діловому костюмі темно-синього кольору та білій сорочці. Гармонійно доповнювала образ синя краватка з білими ромбиками.



Принц Вільям на прийомі в Сент-Джеймському палаці / Фото: Getty Images

Принц Вільям багато жартував та усміхався, був з усіма дружелюбним та привітним. Серед запрошених гостей також були діти, з якими представник королівської родини мило спілкувався. Увагу привертає склянка в руці Вільяма, яка зафіксована на фотографіях.



Принц Вільям спілкується з сім'ями поліцейських / Фото: Getty Images

Кейт Міддлтон не була присутньою на цьому заході. Скоріш за все, це пов'язано з тим, що зараз герцогині немає у Великобританії. Вона відправилася до Північної Ірландії та Шотландії зі своєю новою інініціативою.