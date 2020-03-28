24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Зі сміхом та любов'ю: Енріке Іглесіас на карантині поділився зворушливим відео з дворічним сином

- Читать новость на русском
Енріке Іглесіас / Instagram / @enriqueiglesias

Популярний іспанський співак, як і більшість батьків, проводить час на карантині разом із дітьми. Артист поділився зворушливим та кумедним відео, на якому показав, як забавляє сина Ніколаса.

Вірусна пневмонія, яку спричинив коронавірус, шириться світом з неймовірною швидкістю. Вона вражає сотні тисяч людей різного соціального статусу по всьому світу. Єдина можливість максимально уберегти себе від інфікування – залишатися вдома і без зайвої потреби не виходити на вулицю. Багато світових зірок дотримуються карантину та проводять час із рідними. До їх числа також належить Енріке Іглесіас. Чоловік з радістю користується моментом побути з дітьми та грається з ними.

Читайте також: Син Тіни Кароль посадив дерево біля маєтку: чарівні фото та відео

Виконавець опублікував зворушливе відео, на якому зображений його дворічний син Ніколас. Тато грає з малюком, загорненим у ковдру. Він одягає її Ніколасу на голову, а той щиро сміється. На ролику чутно, як син називає Енріке papa, що іспанською означає "тато".

Найкращий спосіб провести час вдома, 
– підписав відео Іглесіас.

Зазначимо, станом на 27 березня Іспанія посідає четверте місце у світі за кількістю інфікованих коронавірусом. Число хворих в країні складає 65 619 осіб. За попередню добу від недуги померли 769 людей, що є найгіршим показником за весь період. В країні збираються оголосити надзвичайний стан. 


Правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Коронавірус COVID-19 Зіркові батьки Зіркові діти
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 14:24 Святослав Вакарчук анонсував новий альбом "Океану Ельзи" та онлайн-виступ на карантині
Музика 270
сьогодні , 11:46 Том Генкс та його дружина повернулися в Америку після лікування коронавірусу: фото
Новини шоу-бізнесу 529
сьогодні , 11:26 В’їзд до Києва можуть заборонити до 24 квітня, вводять температурний скринінг
Новини України 19702
сьогодні , 09:29 Коронавірус в Італії: країна обігнала Китай за кількістю хворих
Медицина 173787
сьогодні , 09:00 28 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
Традиції 1439
сьогодні , 05:06 Гороскоп на 28 березня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп 5187
сьогодні , 06:00 Новини про коронавірус 27 березня: Київ можуть закрити, у світі майже 600 000 інфікованих
Новини України 37169
сьогодні , 13:33 Катя Осадча замилувала мережу домашнім селфі з Юрієм Горбуновим: ніжне фото
Новини шоу-бізнесу 135
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 10:35 Серіали березня: 7 прем'єр, які вийдуть цього місяця
Марта Вересюк
27 березня 17:20 Том Генкс, Ольга Куриленко та Лучіан Грейндж: які знаменитості захворіли на коронавірус
Юлія Турелик
27 березня 11:06 Вихідні на Великдень 2020: скільки днів будуть відпочивати українці
Квітослава Туз
26 березня 17:46 Місячний календар стрижок на березень: корисні поради
Квітослава Туз
26 березня 14:51 Як відновити шкіру рук в домашніх умовах: прості правила
Квітослава Туз

Новини
Більше новин
Залиште відгук