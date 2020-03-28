Зі сміхом та любов'ю: Енріке Іглесіас на карантині поділився зворушливим відео з дворічним сином

Популярний іспанський співак, як і більшість батьків, проводить час на карантині разом із дітьми. Артист поділився зворушливим та кумедним відео, на якому показав, як забавляє сина Ніколаса.

Вірусна пневмонія, яку спричинив коронавірус, шириться світом з неймовірною швидкістю. Вона вражає сотні тисяч людей різного соціального статусу по всьому світу. Єдина можливість максимально уберегти себе від інфікування – залишатися вдома і без зайвої потреби не виходити на вулицю. Багато світових зірок дотримуються карантину та проводять час із рідними. До їх числа також належить Енріке Іглесіас. Чоловік з радістю користується моментом побути з дітьми та грається з ними.

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Виконавець опублікував зворушливе відео, на якому зображений його дворічний син Ніколас. Тато грає з малюком, загорненим у ковдру. Він одягає її Ніколасу на голову, а той щиро сміється. На ролику чутно, як син називає Енріке papa, що іспанською означає "тато".

Найкращий спосіб провести час вдома,

– підписав відео Іглесіас.

Зазначимо, станом на 27 березня Іспанія посідає четверте місце у світі за кількістю інфікованих коронавірусом. Число хворих в країні складає 65 619 осіб. За попередню добу від недуги померли 769 людей, що є найгіршим показником за весь період. В країні збираються оголосити надзвичайний стан.



Правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу