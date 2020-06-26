Серіал "Нормальні люди" вже встиг підкорити весь світ, а в історію кохання Маріанн та Коннела повірили всі кіномани. Особливо реалістичними були еротичні сцени у стрічці. Акторка Дейзі Едгар-Джонс розкрила таємниці цих епізодів.

У коментарі журналу Porter зірка розповіла, що насправді інтиму на знімальному майданчику не було. А от реалістичні сцени сексу в серіалі "Нормальні люди" змогли зробити завдяки режисерським та акторським лайфхакам, переконує 22-річна Дейзі Едгар-Джонс.

Важливо Серіал "Нормальні люди" підкорив світ: чому варто переглянути популярну стрічку

"Ми не мали інтиму, оскільки це всього лише трюк з особливими фізичними маневрами, які потрібно робити, аби виглядати у кадрі переконливо. Так само, як у сценах бійки… Але думками на це складно йти, адже тобі доведеться позувати на місці героїні", – розповіла Дейзі Едгар-Джонс.

Дивіться фрагменти серіалу "Нормальні люди" з еротичними сценами: відео 18+

Дивіться також Ольга Куриленко оголилась на нових кадрах серіалу "Романс": відео 18+

Акторка додала, що їй пощастило з партнером по серіалу "Нормальні люди". За лаштунками зйомок Дейзі Едгар-Джонс і Пол Мескал стали друзями. Обидвоє зірок популярної стрічки не мали великого досвіду роботи в кадрі, тому підтримували один одного. Це допомогло акторці довіритись Полу і переконливо зіграти секс-сцени.

Мені дуже щастить, що познайомився з Полом і пройшла цей шлях з ним. Він чудова людина і дуже талановитий актор. Він став моїм другом на все життя,

– додала Дейзі.



Головні актори серіалу "Нормальні люди" / Фото Vulture



Пікантні кадри з серіалу "Нормальні люди" / Фото Elle



"Нормальні людини": як знімали еротичні сцени / Фото Metro

Після виходу перших серій "Нормальні люди" Дейзі Едгар-Джонс і Пол Мескал прокинулись популярними. Акторка не приховує, що досі не може повірити в успіх серіалу, тому, тільки гортаючи інформацію про стрічку в мережі, розуміє, наскільки її робота сподобалась глядачам.

У серіалі "Нормальні люди" актори зіграли старшокласників, які є абсолютно різними. Маріанн живе у розкішному будинку та є досить відлюдькуватою, а Коннел – бідний хлопець, що захоплюється футболом. Однак школярі все ж закохуються один в одного та навіть в коледжі намагаються не втратити зв'язок.