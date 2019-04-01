Зірка "50 відтінків сірого" Джеймі Дорнан втретє став батьком

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Джеймі Дорнан
Джеймі Дорнан / www.gettyimages.com

Дружина відомого голлівудського актора Джеймі Дорнана Амелія Уорнер народила третю дитину – дівчинку.

До дня матері, що святкується у Великобританії 31 травня, Амелія опублікувала світлину на своїй сторінці в Instagram фотографію, на якій зображені три пари дитячого взуття.

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Щоправда, імені та точної дати народження дівчинки наразі невідомо.

Неможливо сильно пишаюся своїми приголомшливими дівчатами. Це така честь – бути їхньою мамою! Відчуваю себе неймовірно щасливою,
– заявила дружина Джеймі Дорнана.

 

Чутки про ймовірну вагітність дружини британського актора Джеймі Дорнана почали поширюватися ще влітку під час спільного відпочинку пари в Італії. Папараці спіймали зіркове подружжя в місті Нерано під час ланчу і морської прогулянки. Тоді Амелія Уорнер продемонструвала очевидні зміни у фігурі, однак офіційного підтвердження тоді ще не було.

Джеймі Дорнан і Амелія Уорнер
Джеймі Дорнан і Амелія Уорнер / Getty Images

Джеймі і Амелія познайомилися в 2007 році, через п'ять років вони одружилися. У 2012 році вони стали вперше батьками: у пари народилася дочка Далсі, а три роки тому Дорнан вдруге став батьком – у подружжя народилася дочка Елва.

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Теги: LifeStyle Зіркові мами Голлівуд Діти і неповнолітні
Джерело: LifeStyle 24
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