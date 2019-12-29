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Зірка "Американської історії жахів" поділилася архівним фото з бабусею у роковини її смерті

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Біллі Лурд / Instagram / @praisethelourd

Американська акторка Біллі Лурд, яка виховувалася у творчій родині, опублікувала архівний знімок з бабусею в треті роковини її смерті. Виконавиця провідних ролей у голлівудських мюзиклах Деббі Рейнольдс пішла з життя наступного дня після того, як поховала доньку Керрі Фішер.

27-річна Біллі Лурд продовжила творчу кар'єру матері та бабусі, які назавжди вписали своє ім'я в історію світового кінематографа. Вона прославилася своєю роллю Шанель №3 у комедійному хорорі "Королеви крику". 

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Різдво назавжди втратило справжню святковість та затишок для молодої акторки, яка 2016 року втратила найдорожчих представників своєї родини. Її зіркова матір Керрі Фішер померла 27 грудня після перельоту із Лондона до Лос-Анджелеса. Її серце зупинилося за 15 хвилин до посадки літака. Акторці, яка зіграла персонажа всесвіту "Зоряних воєн" принцесу Лею, було 60 років. 

28 грудня пішла з життя знаменита бабуся Біллі Лурд Деббі Рейнольдс, яка стала відомою у віці 19 років. Її серце не витримало втрати доньки і зупинилося на 84 році життя. 

Так, у треті роковини смерті бабусі Біллі Лурд поділилася архівним кадром, який був зроблений ще в дитинстві. На ньому акторки постали усміхнені та життєрадісні. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Billie Lourd (@praisethelourd)

У день, коли з життя пішла мама молодої акторки, дівчина записала зворушливе відео у ванній кімнаті матері. Біллі Лурд присвятила їй пісню Джона Прійна "Ангел з Монтгомері". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Billie Lourd (@praisethelourd)

Молода акторка часто ділиться спільними сімейними кадрами на сторінках соціальних мереж, стверджуючи, що її любов до матері та бабусі житиме вічно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Billie Lourd (@praisethelourd)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Billie Lourd (@praisethelourd)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Billie Lourd (@praisethelourd)

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Голлівуд Новини LifeStyle Зіркові діти
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