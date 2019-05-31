Зірка фільму "Гра Моллі" Джессіка Честейн придбала апартаменти на Манхеттені: фото зсередини

Знаменита голлівудська зірка, яка зіграла чимало головний ролей у популярних кінострічках, потішила себе розкішною покупкою. 42-річна Джессіка Честейн купила будинок в елітному районі Нью-Йорка за 8 мільйонів доларів.

Джессіка Честейн, яка вже двічі номінувалася на Оскар і незабаром з'явиться у фільмі "Люди Ікс", придбала розкішні апартаменти на Манхеттені. Бажана нерухомість обійшлася зірці у 8,8 мільйона доларів. Знімки розкішного будинку опублікувало видання The Varierty.

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Що цікаво, маєток був побудований наприкінці 19 століття, тому його ціна була значно вищою. У 2017 році будинок був виставлений на продаж за 12 мільйонів доларів, однак голлівудська акторка і її чоловік Джан Лука Препозуло отримали хорошу знижку у розмірі 4 мільйонів, тому вирішили довго не думати і придбати нерухомість.

Площа будинку сягає 600 квадратних метрів. Маєток нараховує 7 спалень, 5 ванних кімнат з душовими кабінами та повним набором, а також 2 неповних вбиральні з туалетними столиками. У приміщенні також є просторі вітальні, їдальня, сауна і офіси-студії.

Фото: Variety