Зірка фільму "Коти" розповіла про приголомшливе схуднення за 4 дні зйомок

Через кілька днів у великий український прокат вийде фентезійний мюзикл "Коти". Після перегляду трейлера може здатися, що це відмінний варіант легкого фільму для вечірнього перегляду. Можливо, так і є, однак, як зізнаються актори, зйомки самої картини були не такими простими, як вони очікували.

Зірка фільму "Коти" (Cats) Ребел Вілсон зізналася, що за чотири знімальних дні скинула рекордну кількість кілограмів, а все тому, що зйомки насправді були дуже складними. Про це повідомляється на сайті видання Yohoo.

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"Я схудла на 4 кілограми, знімаючи свій номер, і це всього за 4 дні. По-перше, було дуже багато фізичного навантаження, але також вони (знімальна команда, – LifeStyle 24) розігрівали приміщення десь до 38 градусів, щоб ми не охолоджувалися", – зізналася Ребел Вілсон.

Такий перебіг подій актриса аргументувала тим, що з акторським складом працювали також танцюристи з усього світу, а для того, аби вони краще рухалися, їхні м’язи повинні бути завжди розігрітими. В іншому випадку вони могли отримати травми і навіть вибути з проєкту. "Вони перетворили майданчик в справжню сауну, через що було не дуже комфортно", – зізналася акторка.



Ребел Вілсон / PopSugar