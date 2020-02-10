Зірка фільму "Шлюбна історія" Лора Дерн отримала свій перший Оскар

Оскар-2020 стає особливою дебютною церемонією нагородження для старожилів Голлівуду. У 53 роки американська акторка Лора Дерн вперше стала лауреаткою.

На премії Оскар-2020 Лора Дерн нарешті отримала таку бажану позолочену статуетку. Американська акторка стала лауреаткою завдяки другорядній ролі у фільмі "Шлюбна історія" режисера Ноа Баумбаха.

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У стрічці вона зіграла адвоката Нору Феншоу, яка допомагає Ніколь, яку зіграла Скарлет Йоганссон, під час розлучення з чоловіком.

Також варто додати, що за американським часом Лора Дерн отримала Оскар в переддень свого дня народження. 10 лютого актриса відсвяткує своє 53-річчя.

Нагадаємо, Лора Дерн вдалося випередити Марго Роббі ("Сенсація"), Кеті Бейтс ("Річард Джуелл"), Скарлет Йоганссон ("Кролик Джоджо") та Флоренс П'ю ("Маленькі жінки").