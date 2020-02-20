Зірка "Гаррі Поттера" Джулі Волтерс вперше розповіла про онкохворобу

Британська акторка Джулі Волтерс, яка зіграла Моллі Візлі у фільмах про Гаррі Поттера, зуміла подолати рак кишківника. 69-річна зірка вперше вирішила розповісти свою історію, щоб надихнути інших онкохворих людей.

У коментарі ВВС акторка зізналась, що лікарі поставили їй діагноз 18 місяців тому. За рік до цього Джулі Волтерс зверталась до медиків з наріканнями про погане самопочуття, розлад шлунку та легкий дискомфорт. Та коли до симптомів додались сильні болі, печія та нудота, британська знаменитість почала робити ретельне обстеження в клініці.

Дивіться також: Хочеться віри і радості, – онкохвора Алла Мазур отримала від колеги особливий подарунок

Підозри про діагноз лікар розповів Джулі Волтерс в телефонному режимі. Тоді акторка перебувала на знімальному майданчику та не могла повірити, що має онкохворобу. Згодом лікарі підтвердили свої побоювання та діагностували в зірки третю стадію раку кишківника.

Я спочатку подумала, що це все дурниці, і вони, швидше за все, помилилися. Я не могла в це повірити,

– розповіла Джулі Волтерс.

Акторка вирішила не приховувати цього від чоловіка Гранта Роффе, з яким заміжня вже понад 30 років. Від почутого обранець Джулі Волтерс ледь стримував сльози.

"Я ніколи не забуду його обличчя. На його очах виступили сльози", – додала вона.



Джулі Волтерс з чоловіком / Pinterest

Однак моторошний діагноз не змусив акторку опустити руки. Після операції, побоювань, що життя завершиться на операційному столі, та курсу хіміотерапії Джулі Волтерс таки подолала рак. Останні обстеження показали, що зірка успішно подолала недугу. Наразі акторка завершує роботу над фільмом "Таємничий сад" і припускає, що кінострічка може стати останньою в її кар'єрі.

"Я не кажу, що взагалі більше ніколи не буду грати. Але я безумовно не думаю, що зможу повернутися до зйомок, які проходять по 6 днів на тиждень, з 5 ранку до 7 години вечора", – додала Джулі Волтерс.

Хто така Джулі Волтерс?Свою акторську кар'єру британська акторка розпочинала з виступів у кабаре та комедійних проєктах. Однак згодом Джулі Волтерс вперше вийшла на сцену театру та зрозуміла, що хоче продовжувати цим займатись. Перші ролі в кіно не забарились: у 1975 році вона зіграла у серіалі Second City Firsts. Найуспішнішими кінострічками за участю Джулі Волтерс є: фільми про Гаррі Поттера, "Джейн Остін", "Мама Міа", "Відважна", "Бруклін", "Біллі Елліот", "Пригоди Паддінгтона 2".



У 1997 році акторка вийшла заміж за британського поліцейського Гранта Роффе. Джулі Волтерс має доньку Мейсі, якій вже 31 рік.