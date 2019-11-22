Зірка "Гаррі Поттера" зіграє королеву Єлизавету в серіалі "Корона"

63-річна британська акторка Імелда Стонтон ввійшла в історію кінематографу, зігравши першого заступника Міністра магії Долорес Амбридж. Оскароносну акторку затвердили на роль Єлизавети ІІ. В останніх двох сезонах історичного серіалу "Корона" вона замінить 45-річну Олівію Колман.

Продюсери біографічного серіалу про правління Єлизавети ІІ повідомили про зміни в акторському складі. Вони вважали за потрібне змінити акторку головної героїні, аби менше вдаватися до технологій "зістарення" молодих акторів цифровими методами. Саме тому у п'ятому та шостому сезонах "Корони" зіграє британка Імелда Стонтон.

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Імелда Стонтон у ролі Долорес Амбридж / Кадри з фільма "Гаррі Поттер і Орден Фенікса"

Вона замінить актрису Олівію Колман, яка втілювала образ королеви впродовж двох попередніх сезонів. Її затвердили без жодних кастингів та проб, адже володарка премії Золотий глобус була зазначена в сценарів від самого початку. А от роль 60-річної королеви спочатку приписували британці Гелен Міррен, яка вже грала Єлизавету ІІ у фільмі "Королева" 2006 року.

На долю Імелди Стонтон випали нелегкі часи королівської родини. Вона зіграє в критичних епізодах, серед яких розлучення принца Чарльза та принцеси Діани.



Акторка Імелда Стонтон / Getty Images

Нагадаємо, що прем'єра нового сезону "Корони 3" відбулася 17 листопада 2019 року. Сюжет зосереджений на історії принцеси Маргарет та її романі з 25-річним Родді Ллевелліном. У ролі Єлизавети II оскароносна актриса Олівія Колман зіграє сцену 25 річниці з моменту своєї коронації.

Дивитись трейлер 3 сезону серіалу "Корона" онлайн:

Хто така Імелда Стонтон? Це британська акторка. Вона отримала театральну освіту. Працювала в Лондонському національному театрі, театрі "Олдвік", Шекспірівській компанії. Знімалась в багатьох фільмах, найбільш знакові ролі зіграла в кінокартинах "Друзі Пітера", "Багато галасу з нічого", "Закоханий Шекспір". Вона лауреат нагороди BAFTA – за виконання головної ролі у фільмі Майка Лі "Віра Дрейк" (2004). Лауреат Венеціанського і Нью-Йоркського кінофестивалів за виконання ролі Віри Дрейк. За ту ж роль номінована на премію Оскар та Золотий глобус.