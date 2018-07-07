Зірка "Гри престолів" Ліна Гіді розповіла про проблеми в кар'єрі через скандального Вайнштейна
Відома англійська актриса Ліна Гіді раніше зізнавалась, що зазнавала сексуальних домагань зі сторони американського продюсера Гарві Вайнштейна, однак вона знову порушила мовчання та поділилась новими думками.
В інтерв'ю для видання The Times виконавиця ролі Серсеї Ланністер у "Грі престолів" розповіла, що її кар’єра неабияк постраждала через відмову у сексі з Вайнштейном. Він двічі пропонував їй інтимний зв’язок та успіх в кіно, однак та відмовилась. Натомість студія Miramax, співзасновником якої є скандальний продюсер, припинила з Гіді будь-яку співпрацю.
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Чорт, може те, що я не переспала з ним, вплинуло на ціле десятиліття моєї кар'єри. До цих випадків я двічі працювала з Miramax, але потім нічого не було,
– зізналась британська зірка.
Ліна Гіді додала, що її перша зустріч з Гарві Вайнштейном відбулась у 2005 році на Венеційському фестивалі. Тоді ж він покликав її на прогулянку, де дозволив собі "непристойні вирази і жести". Наступна ж їхня зустріч відбулась в Лос-Анджелесі, де він запросив її в готельний номер та почав питання про особисте життя актриси. Після відповіді, що її цікавить лише робота і нічого більше, він попросив нікому не розповідати про зустріч.
У чому суть скандалу з Гарві Вайнштейном?Секс-скандал із голлівудським продюсером спалахнув у 2017-ому. Понад 100 жінок звинуватили Вайнштейна у домаганнях. Після розголосу у США почалася масштабна кампанія проти сексуального насильства. Вайнштейну висунули офіційні звинувачення, щоправда, лише у скоєнні трьох злочинів сексуального характеру. А невдовзі після того – відпустили під заставу в один мільйон доларів. Сам продюсер протягом всього часу будь-яку свою провину заперечує.
Гарві Вайнштейн і його жертви сексуальних домагань
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