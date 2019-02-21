Зірка "Гри престолів" Наталі Дормер шокувала недоречним вбранням на Brit Awards-2019

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Наталі Дормер на Brit Awards-2019
Наталі Дормер на Brit Awards-2019 / Instagram / @nataliedomrer

Голлівудська акторка Наталі Дормер, відома за роллю Маргері Тірелл у серіалі "Гра престолів", засвітилась на червоній доріжці Brit Awards-2019. Однак її образ дещо шокував прихильників та учасників церемонії.

У середу, 20 лютого, відгриміла одна з найпрестижніших британських подій року – церемонія нагородження артистів Brit Awards-2019. Урочиста подія пройшла у Лондоні, на стадіоні "O2 Арена".

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Не оминула увагою шоу голлівудська акторка Наталі Дормер. Зірка вийшла на червону доріжку в сірих джинсах-бойфрендах та чорному шкіряному жакеті на зав'язках. Вбрання голлівудська акторка доповнила босоніжками на підборах, розплетеним волоссям та макіяжем з акцентом на очі. 

Такий образ чудово підійшов би для будь-якого виходу з подругами чи походу в ресторан. Однак на червоній доріжці Наталі Дормер виглядала досить недоречно. Приголомшив і вибір прикрас зірки: вона постала перед фотографами у рожевих пластикових сережках. 

Наталі Дормер на урочистій церемонії
Наталі Дормер на урочистій церемонії / Instagram / @nataliedomrer

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Голлівудська акторка Наталі Дормер
Голлівудська акторка Наталі Дормер / Instagram / @nataliedomrer

Невдалий образ Наталі Дормер
Невдалий образ Наталі Дормер / Instagram / @nataliedomrer

Акторка Наталі Дормер
Акторка Наталі Дормер у Лондоні / Instagram / @nataliedomrer


Наталі Дормер / Instagram / @nat_dormer14

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Голлівуд Великобританія Гра престолів
Джерело: LifeStyle 24
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