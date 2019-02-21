Зірка "Гри престолів" Наталі Дормер шокувала недоречним вбранням на Brit Awards-2019
Голлівудська акторка Наталі Дормер, відома за роллю Маргері Тірелл у серіалі "Гра престолів", засвітилась на червоній доріжці Brit Awards-2019. Однак її образ дещо шокував прихильників та учасників церемонії.
У середу, 20 лютого, відгриміла одна з найпрестижніших британських подій року – церемонія нагородження артистів Brit Awards-2019. Урочиста подія пройшла у Лондоні, на стадіоні "O2 Арена".
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Не оминула увагою шоу голлівудська акторка Наталі Дормер. Зірка вийшла на червону доріжку в сірих джинсах-бойфрендах та чорному шкіряному жакеті на зав'язках. Вбрання голлівудська акторка доповнила босоніжками на підборах, розплетеним волоссям та макіяжем з акцентом на очі.
Такий образ чудово підійшов би для будь-якого виходу з подругами чи походу в ресторан. Однак на червоній доріжці Наталі Дормер виглядала досить недоречно. Приголомшив і вибір прикрас зірки: вона постала перед фотографами у рожевих пластикових сережках.
Наталі Дормер на урочистій церемонії / Instagram / @nataliedomrer
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Голлівудська акторка Наталі Дормер / Instagram / @nataliedomrer
Невдалий образ Наталі Дормер / Instagram / @nataliedomrer
Акторка Наталі Дормер у Лондоні / Instagram / @nataliedomrer
Наталі Дормер / Instagram / @nat_dormer14