Зірка хіта "Охрана, Отмєна" Jerry Heil зізналась, скільки заробляє в YouTube

4
Jerry Heil на шоу "Слава+"
Jerry Heil на шоу "Слава+" / Скріншот з відео

Українська блогерка та кавер-виконавиця Jerry Heil нещодавно почала створювати і власні сингли. Трек "Охрана, Отмєна" лише за декілька місяців зібрав більше 5 мільйонів переглядів в YouTube, відтак приніс їй чималу популярність. Дівчина зізналась, скільки тепер вона заробляє на відеоплатформі.

У новому випуску розважального шоу "Слава +" на YouTube-каналі "Люкс ФМ" Jerry Heil зізналась, що ще жодного разу не виводила зароблені фінанси з платформи через монетизацію. Адже здебільшого вона виконує кавер-пісні на хіти відомих зірок, через що зароблені гроші автоматично йдуть авторам оригінальних треків.

Читайте також: Популярний хіт "Охрана, отмєна" Jerry Heil переспівала гуцульська співачка: кумедна пародія

За рік існування каналу там накопичилося півтори штуки чи шось таке,
– відповіла молода співачка.

Jerry Heil
Jerry Heil завітала на шоу "Слава+" на YouTube-каналі "Люкс ФМ" / Скріншот з відео

Jerry Heil наголосила, що на корпоративах не виконує каверів, через які і стала відомою на YouTube. А ціна її виступу залежить від самого заходу.

"Ми стартували з тисячі доларів і ціна далі вже росте", – відверто зізналася виконавиця. Наразі ціна пісень, які вона може писати для інших артистів, складає більше 1 тисячі доларів.

Більше про Jerry Heil, її несподівану популярність, проблеми з законом та конкуренцію з Олею Поляковою дивіться у новому випуску "Слава +".

Дивіться випуск з Jerry Heil у програмі "Слава +":

 

blog_ava
Пожежа в психіатричній лікарні Одеси: зросла кількість жертв – фото, відео
сьогодні
5355
Теги: LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Щоденник Анни Франк: 10 проникливих цитат єврейської дівчинки, яка стала жертвою Голокосту
сьогодні 11:00 Щоденник Анни Франк: 10 проникливих цитат єврейської дівчинки, яка стала жертвою Голокосту
Анастасія Манюхіна 317
Адріані Лімі – 38! Секрети краси найвірнішого "ангела" Victoria's Secret
сьогодні 10:22 Адріані Лімі – 38! Секрети краси найвірнішого "ангела" Victoria's Secret
Юлія Девда 1199
Пітеру Дінклейджу – 50: біографія зіркового актора
11 червня 15:53 Пітеру Дінклейджу – 50: біографія зіркового актора
Олена Кандяк 2050
"Люди Ікс: Темний Фенікс": прощайте, мутанти
11 червня 11:24 "Люди Ікс: Темний Фенікс": прощайте, мутанти
Юлія Ліпенцева 997
Як запхати слона в ручну поклажу: топ найкращих порад
10 червня 18:25 Як запхати слона в ручну поклажу: топ найкращих порад
557
Новини
Більше новин
Залиште відгук