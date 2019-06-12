Зірка хіта "Охрана, Отмєна" Jerry Heil зізналась, скільки заробляє в YouTube

Українська блогерка та кавер-виконавиця Jerry Heil нещодавно почала створювати і власні сингли. Трек "Охрана, Отмєна" лише за декілька місяців зібрав більше 5 мільйонів переглядів в YouTube, відтак приніс їй чималу популярність. Дівчина зізналась, скільки тепер вона заробляє на відеоплатформі.

У новому випуску розважального шоу "Слава +" на YouTube-каналі "Люкс ФМ" Jerry Heil зізналась, що ще жодного разу не виводила зароблені фінанси з платформи через монетизацію. Адже здебільшого вона виконує кавер-пісні на хіти відомих зірок, через що зароблені гроші автоматично йдуть авторам оригінальних треків.

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За рік існування каналу там накопичилося півтори штуки чи шось таке,

– відповіла молода співачка.



Jerry Heil завітала на шоу "Слава+" на YouTube-каналі "Люкс ФМ" / Скріншот з відео

Jerry Heil наголосила, що на корпоративах не виконує каверів, через які і стала відомою на YouTube. А ціна її виступу залежить від самого заходу.

"Ми стартували з тисячі доларів і ціна далі вже росте", – відверто зізналася виконавиця. Наразі ціна пісень, які вона може писати для інших артистів, складає більше 1 тисячі доларів.

Більше про Jerry Heil, її несподівану популярність, проблеми з законом та конкуренцію з Олею Поляковою дивіться у новому випуску "Слава +".

Дивіться випуск з Jerry Heil у програмі "Слава +":