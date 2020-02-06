Зірка "Одного разу в Голлівуді", що номінований на Оскар, знялась для українського Vogue

Американська актриса Маргарет Квеллі, яка знялась у другорядній ролі фільму Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді", стала головною героїнею українського видання Vogue. Лютневий номер видання вже у продажу.

Відомо, що лютневий номер Vogue UA присвячений новому європейському кіно. Автором зйомки став знаменитий кінорежисер з Греції Йоргос Лантімос – автор фільму "Фаворитка" 2018 року, у якому головна актриса Олівія Колман отримала минулорічний Оскар.

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Лантімосу ми дали карт-бланш – і він не відмовив собі в задоволенні полоскотати нам нерви та вибрав локацією лондонську бутафорську майстерню, де виготовляють муляжі частин тіла для кіновиробництва,

– йдеться на сайті Vogue UA.



Маргарет Квеллі з "Одного разу в Голлівуді" зі штучним язиком на обкладинці Vogue UA / Фото: Йоргос Лантімос, Vogue UA

У фотосесії для українського глянцю Vogue Маргарет Квеллі почувала себе легко та невимушено, а всі знімки були виконані у чорно-білих кольорах.



Маргарет Квеллі для Vogue UA / Фото: Йоргос Лантімос, Vogue UA

25-річна актриса зіграла у фільмі-номінанті Оскару-2020 роль дівчини-хіппі Кітті Кет, яка входила до секти Чарльза Менсона. Її напарниками по фільму були легендарні Леонардо Ді Капріо, Бред Пітт та Марго Роббі. У кінокартині Маргарет чудово себе проявила і після прем’єри кінострічки здобула ще більшу славу. До того вона знімалась у серіалі "Залишені", комедії "Круті чуваки", хоррорі "Зошити смерті" та інших.



Маргарет Квеллі (в центрі) та Бред Пітт у фільмі "Одного разу в Голлівуді" / IMDb