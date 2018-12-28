Зірка "Пліткарки" Ед Вествік зробив приємний сюрприз у мережі: фото

Голлівудський кіноактор та зірка серіалу "Пліткарка" Ед Вествік, який напередодні розійшовся зі своєю дівчиною Джессікою Серфаті, зачарував шанувальників у соціальних мережах новими різдвяними знімками.

Актор, який зіграв головного героя серіалу Чака Басса, опублікував на своїй сторінці в Instagram фото з власної кухні.

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На знімках Вествік спершу нарізає овочі, а потім сервірує страву до столу.

"Маленький різдвяний сервіс. Щасливих свят!" – написав Ед у підписі.



Ед Вествік / Instagram / @edwestwick



Ед Вествік / Instagram / @edwestwick

Згодом Ед поділився з прихильниками світлинами, які зробив під час свого хоббі – заняття з боксу.



Ед Вествік / Instagram / @edwestwick



Ед Вествік / Instagram / @edwestwick

Нагадаємо, що актора Еда Вествіка у листопаді минулого року звинувачували у сексуальних домаганнях четверо жінок: Крістіна Коен, Орелі Вінн, Рейчел Ек і Хейлі Фрідман. На всі гучні заяви актор заперечував, але з березня 2018 року він перебував під слідством. Місяць тому адвокат Вествіка Блер Берк повідомляла про зняття всіх обвинувачень з актора через недостатню кількість доказів.