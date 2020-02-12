Зірка "Ранкового шоу" Гугу Мбата-Роу зіграє головну роль у серіалі "Локі" від Disney

36-річна англійська акторка Гугу Мбата-Роу отримала головну жіночу роль у стрічці "Локі". Прем'єра серіалу запланована на потоковому сервісі Disney+ навесні 2021 року.

На сайті видання Deadline повідомляється, що до акторського складу серіалу "Локі", зйомками якого займається студія Disney та Marvel Studios, приєдналася англійська акторка Гугу Мбата-Роу.

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Попри те, що прем'єра стрічки на потоковому сервісі Disney+ запланована на весну 2021 року, ажіотаж навколо сюжетної лінії, акторського складу та будь-якої іншої інформації набирає обертів.

Так, новина про те, що Гугу Мбата-Роу приєднається до всесвіту Marvel по-справжньому підірвала мережу. Однак поки що творці серіалу не зізнаються, яку з ролей зіграє зірка "Ранкового шоу", але відомо, що для неї підготували одного з головних персонажів.



Гугу Мбата-Роу / PopSugar