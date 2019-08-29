Зірка серіалу "Беверлі Хіллз" Дженні Гарт розповіла, як врятувала шлюб на межі розлучення

Одна з головних героїнь серіалу "Беверлі Хіллз" Дженні Гарт зробила відверте зізнання щодо її шлюбу з Дейвом Абрамсом. Американська акторка розсекретила, як зірковому подружжю вдалося пережити кризу і 10-місячне розлучення, зберігши шлюб.

Повне інтерв'ю Дженні Гарт, яка близько 4 років перебуває в шлюбі з американським актором Дейвом Абрамсом, з'явилося на сайті видання People.

Читайте також: Рак зміцнив наш шлюб, – зірка "Беверлі Хіллз" Шеннен Догерті про те, як хвороба змінила її життя

47-річна зірка "Беверлі Хіллз" розповіла, що у їхньому житті не все гладко і для того, аби не робити кардинальних вчинків, їм потрібно неабияк працювати над собою та стосунками. За словами Дженні Гарт, одруження після 8 місяців роману – було поспішним рішенням.

Ми занадто поквапилися. У кожного з нас були свої особисті справи, над якими нам потрібно було працювати. Думаю, що такий поспіх був помилкою. Коли все перестало бути таким милим і веселим, як це було, коли все починалося, Дейв не знав, як впоратися з цим,

– заявила акторка.

Проте після 10 місяців розставання вони все-таки примирилися і тепер сміливо розповідають про кризу у відносинах.

Нам довелося остаточно розлучитися. Нам потрібен був цей час, щоб вирости … Ми обидва окремо вчилися тому, що нам варто робити, а потім ділилися цим один з одним, і це знову нас згуртувало,

– ствердила Дженні Гарт.



Дженні Гарт і Дейв Абрамс / Instagram / @jenniegarth

Пізніше вона додала, що після того, як її чоловік Дейв Абрамс подав на розлучення у 2018 році, вона була просто приголомшена.

Імовірність третього розлучення дійсно мене спустошила. Протягом п'яти або шести місяців я була в жахливому настрої. І я ніяк не могла з цим змиритися. Але коли я прийняла той факт, що ми розлучаємося, я повинна була переконати себе, що Дейв – не підхідний для мене варіант. Але в той момент, коли я відчула, що заспокоїлася, ми знову стали спілкуватися,

– зізналася Дженні Гарт.

За словами акторки, вони досі багато працюють над відносинами, проте двоє розуміють, що процес примирення вимагає часу, зусиль і терпіння, тому вірять, що в них все налагодиться.