Зірка серіалу "Гра престолів" Річард Брейк приїде до Києва: деталі

Всі українські прихильники в захваті від нещодавнього анонсу фестивалю Kyiv Comic Con. Все тому, що на світський захід завітає голлівудський актор Річард Брейк, відомий як Король Ночі в серіалі "Гра престолів".

Ще одна голлівудська знаменитість планує відвідати Україну. Днями стало відомо, що британо-американський актор Річард Брейк став запрошеним гостем Kyiv Comic Con. Про це повідомляють організатори розважального фестивалю на офіційній сторінці у Facebook.

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Захід триватиме з 1 до 2 червня 2019 року. Журналістам LifeStyle 24 підтвердили інформацію щодо участі Річарда Брейка у фестивалі. Окрім цього, організатори запевнили, що всі прихильники серіалу "Гра престолів" матимуть змогу поспілкуватись з голлівудською зіркою, сфотографуватись та взяти автограф.

На Kyiv Comic Con ви зможете поспілкуватися з Річардом, а також отримати автограф і фотографію на пам'ять. Автограф і фотосесії відбудуться 1 червня, а відкрита зустріч на головній сцені – 2 червня, в неділю. Остаточний розклад з'явиться в травні,

– зазначили представники Kyiv Comic Con.

У мережі вже розпочали продаж квитків. Вартість вхідного квитка становить 350 (за 1 день) та 550 гривень. А от участь в автограф- та фотосесії з Річардом Брейком додатково обійдеться кіноманам у 250 гривень.



Зірка "Гри престолів" Річард Брейк / Facebook / @KyivComicCon

Зазначимо, що 54-річний Річард Брейк зіграв у понад 60 кінострічках. Зокрема, "Бетмен: Початок", "Doom", "Kingsman: Таємна служба", "Тор: Царство темряви", "Чорна Орхідея", грає епізодичні ролі в серіалах "Надприродне", "Грімм". Та, мабуть, найбільшу популярність йому принесли зйомки відомого серіалу "гра престолів", де актор перевтілився у Короля Ночі.

Що таке "Гра престолів"?Фентезійний серіал, створений на основі циклу романів "Пісні льоду і полум'я" телеканалом НВО. Хоч автор циклу Джордж Мартін почав писати перший роман у 1991 році, серіал вийшов на екрани лише через 20 років – у 2011 році. Однак події саги вже обігнали сюжетні лінії, які описані в книгах. Тому шостий, сьомий та восьмий (останній) сезони серіалу базуються на чернетках книг, які ще не з'явились на прилавках книгарень.



Прем'єра фінального 8 сезону серіалу "Гра престолів" відбудеться на телеканалі HBO 14 квітня 2019 року. Згідно з анонсом, він буде містити всього 6 серій тривалістю близько 7 годин.