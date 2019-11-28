Зірка серіалу "Корона" дала поради Меган Маркл щодо її цькування у пресі

Герцоги Сассекські продовжують свою "війну" з представниками ЗМІ. Принц Гаррі та Меган Маркл подали до суду на кілька британських таблоїдів, однак цькування у пресі не припинились. Зірка серіалу "Корона" Гелена Бонем Картер прокоментувала ситуацію.

За словами 53-річної акторки, Меган Маркл не варто зважати на скандальні публікації журналістів. Гелена Бонем Картер запевнила у шоу Енді Коена, що бесіди щодо поведінки та вигляду герцогині Сассекської не припиняться ніколи, адже її популярність дає прибутки виданням. Тому, як передає People, Меган з цим потрібно просто змиритись.

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"Я не звертаю на це уваги і думаю, що їй теж не варто. Це все якось занадто. Занадто багато всього про неї говорять. Але, звичайно, їй складно не реагувати. Коли ти стаєш знаменитим, це треба просто прийняти. Всі ці чутки більше говорять не про неї, а про тих, хто їх розпускає", – розповіла Гелена Бонем Картер.

Окрім цього, акторка серіалу "Корона" додала, що в найскладніше в цій ситуації – не віддавати "свою самоповагу в руки незнайомців". Гелена поділилась, що, коли вперше почула цю пораду від своїх друзів, запам'ятала її на все життя.

Навіщо віддавати себе на суд незнайомців? У мене те ж саме з роллю принцеси Маргарет. Мені цікаво грати її. Але люди постійно оцінюють мене і висловлюють свою думку. А ти навіть не бачився з ними. Кожен вважає свою думку авторитетною,

– додала вона.

Що відомо ще про "війну" герцогів Сассекських із пресою?

Ще на початку жовтня 2019 року принц Гаррі подав судовий позов проти власників таблоїдів Тhe Sun і Daily Mirror. Внук британської королеви звинуватив журналістів у незаконному прослуховуванні його телефону та доступі до голосових повідомлень, що порушує його права людини. У Кенсінгтонському палаці офіційно підтвердили інформацію про судову справу, не розголошуючи всіх деталей.



Згодом Меган Маркл подала в суд на британський таблоїд Mail on Sunday і його видавця Associated Newspapers та заявила, що журналісти перетнули межу закону та неправомірно отримали її особисте листування зі скандальним батьком. З того часу подружжя розпочало боротьбу з журналістами та самостійно надає громадськості інформацію про свою роботу завдяки інстаграм-сторінці. після хвилі критики принца Гаррі та Меган Маркл підтримало чимало знаменитостей.