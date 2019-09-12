Зірка серіалу "Корона" Олівія Колман знялася для обкладинки Vogue: приголомшливі фото

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Олівія Колман
Олівія Колман / Instagram / @voguemagazine

45-річна британська акторка, якій дісталася роль Єлизавети ІІ в історичному серіалі "Корона", постала на жовтневій обкладинці американської версії Vogue. Олівія Колман позувала перед камерою в елегантних і навіть вінтажних образах.

Олівія Колман – одна з тих зірок, акторську гру якої складно перевершити чи замінити. Саме тому в стрічці "Корона" їй дісталася роль наймогутнішого монарха сьогодення – Єлизавети ІІ. Так, з нагоди прем'єри третього сезону серіалу, яка відбудеться у листопаді 2019 року, Олівія Колман стала зіркою жовтневого випуску американського Vogue.

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Перші світлини з фотосесії, над якою працювала Tonne Goodman, з'явилися на офіційній сторінці глянцю в Instagram, а також у профілі фотографа.

На кадрах Олівія Колман постала з короткою стрижкою та буденним макіяжем. Актриса позувала перед камерою в елегантній синій сукні, стоячи посеред кухні з горням чаю. Також 45-річна Олівія Колман приміряла вінтажний темний костюм, у якому фотографувалася на природі.

Олівія Колман
Олівія Колман для жовтневого Vogue / Instagram / @voguemagazine

Олівія Колман
Олівія Колман для жовтневого Vogue / Instagram / @voguemagazine

Звісно, фешн-фотосесія не завершилася би без чорно-білого портрета, на якому зірка "Корони" широко усміхається, а також без стильної обкладинки у трендовому образі.

Колман
Олівія Колман / Instagram / @voguemagazine

Олівія Колман
Олівія Колман для жовтневого Vogue / Instagram / @voguemagazine

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Теги: LifeStyle Vogue
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