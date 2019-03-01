Зірка серіалу "Менталіст" Ліза Шерідан знайдена мертвою

1916 Читать новость на русском
Померла Ліза Шерідан - зірка серіалу Менталіст знайдена мертвою
Ліза Шерідан / www.gettyimages.com

44-річна акторка Ліза Шерідан, зірка популярних американських телесеріалів, знайдена мертвою у себе вдома у Новому Орлеані.

Актриса померла 25 лютого біля себе вдома в Новому Орлеані. Причини раптової смерті наразі невідомі. Про це повідомляє видання People.

Читайте також: Актор Люк Перрі госпіталізований з інсультом і перебуває у комі

Зазначається, що Ліза останні роки переживала депресію, однак менеджер актриси Мітч Клем заперечує версію самогубства.

Очевидно, ми всі були приголомшені цією втратою. Ми вбиті горем... Вона померла в понеділок вранці, вдома, у своїй квартирі в Новому Орлеані. Ми чекаємо звіту про причини смерті,
– наголосив Клем.

За свою кар'єру Ліза Шерідан знялася в 44 серіалах і фільмах. Найбільшу популярність їй принесли ролі в таких серіалах, як "Вперед, у минуле", "Менталіст", "Місячне світло", "Все ще король" та інших.

Ліза Шерідан /
Ліза Шерідан / Getty Images

Додамо, що Шерідан раніше була заручена з актором серіалу "Секс у великому місті" Роном Лівінгстоном, але заміж так і не вийшла.

blog_ava
З днем народження: красиві привітання у прозі та віршах українською мовою
сьогодні
183208
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Голлівуд Втрати
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Відпочинок на морі у березні: список найкращих місць куди можна відправитися
сьогодні 12:25 Відпочинок на морі у березні: список найкращих місць куди можна відправитися
Юлія Турелик 525
Гори кличуть: гірські маршрути Грузією, від яких захоплює подих
сьогодні 11:00 Гори кличуть: гірські маршрути Грузією, від яких захоплює подих
345
Вихідні у березні 2019: чи буде 8 березня вихідним днем і які святкові дні очікують українці
сьогодні 08:54 Вихідні у березні 2019: чи буде 8 березня вихідним днем і які святкові дні очікують українці
17363
Куди поїхати на 8 березня: кращі місця в Україні
28 лютого 17:40 Куди поїхати на 8 березня: кращі місця в Україні
Настя Сукач 2392
Скандал з MARUV: що трапилося і чому вона не їде на Євробачення від України
28 лютого 15:29 Скандал з MARUV: що трапилося і чому вона не їде на Євробачення від України
9375
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук