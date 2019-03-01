Зірка серіалу "Менталіст" Ліза Шерідан знайдена мертвою

44-річна акторка Ліза Шерідан, зірка популярних американських телесеріалів, знайдена мертвою у себе вдома у Новому Орлеані.

Актриса померла 25 лютого біля себе вдома в Новому Орлеані. Причини раптової смерті наразі невідомі. Про це повідомляє видання People.

Читайте також: Актор Люк Перрі госпіталізований з інсультом і перебуває у комі

Зазначається, що Ліза останні роки переживала депресію, однак менеджер актриси Мітч Клем заперечує версію самогубства.

Очевидно, ми всі були приголомшені цією втратою. Ми вбиті горем... Вона померла в понеділок вранці, вдома, у своїй квартирі в Новому Орлеані. Ми чекаємо звіту про причини смерті,

– наголосив Клем.

За свою кар'єру Ліза Шерідан знялася в 44 серіалах і фільмах. Найбільшу популярність їй принесли ролі в таких серіалах, як "Вперед, у минуле", "Менталіст", "Місячне світло", "Все ще король" та інших.



Ліза Шерідан / Getty Images

Додамо, що Шерідан раніше була заручена з актором серіалу "Секс у великому місті" Роном Лівінгстоном, але заміж так і не вийшла.