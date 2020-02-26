Зірка серіалу "Помаранчевий – хіт сезону" Лаура Препон вдруге стала мамою

Голлівудська зірка Лаура Препон, найбільш відома за участю в серіалі "Помаранчевий – хіт сезону", народила сина. У мережі вона залюбки опублікувала фото з пологового будинку, де постала з малюком.

39-річна Лаура Препон поки вирішила не розсекречувати, яке ім'я вона з чоловіком, актором Беном Фостером, підібрала для новонародженого сина. Однак мережу вже встигло зачарувати перше фото зіркового нащадка. Лаура зробила знімок у шпиталі, на якому видно, як ніжно цілує ручку немовля.

Дивіться також: Донька Ольги Сумської вперше показала обличчя своєї дитини: чарівне фото

Вітаємо вдома, наш новий комочку любові. Переповнена вдячністю,

– зазначила Лаура Препон.

Водночас Бен Фостер ще не прокоментував появу на світ сина. Актор не веде соціальних мереж, відтак прихильникам залишається тільки здогадуватись, які емоції переповнюють чоловіка.

Відомо, що Бен Фостер та Лаура Препон одружились в червні 2018 року. Пара упродовж 2 років готувалась до весілля, не розсекречуючи будь-яких деталей церемонії. У серпні 2017 року в закоханих народився первісток – донечка Елла. Дівчинка вже стала зіркою мережі, адже Лаура Препон залюбки публікує фото з маленькою дівчинкою. Однак показувати обличчя нащадка вона не поспішає.

Про поповнення в сім'ї актори оголосили, коли зіркова матуся була на 5 місяці вагітності. Лаура Препон вирішила не давати жодних коментарів журналістам, розмістивши фото з округлим животом у мережі. Перед камерою вона постала із донькою на руках, що додало ніжності кадру.

"Ми такі раді повідомити, що наша сім'я росте. Життя прекрасне!" – написала у мережі Лаура Препон.