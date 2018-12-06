Зірка серіалу "Школа" Анна Трінчер озвучила головну героїню відомого мультфільму

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Анна Трінчер
Анна Трінчер / Instagram/ @annatrincher_official

17-річна акторка й співачка подарувала свій професійний голос головній героїні з нової частини фільмів про Людину-павука. Анна Трінчер із задоволенням озвучила дівчину, у якій впізнала себе.

Суперфіналістка шоу "Голос країни" та головна героїня фільму "Школа" озвучила кмітливу та енергійну Пенні Паркер із культового фільму "Людина павук: Навколо всесвіту". Анна Трінчер зізналась, що це не перший її дубляж для голлівудських мультфільмів, але кожного разу для неї це по-особливому зворушливо.

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Також дівчина зізналась, що їй було дуже приємно озвучувати цього персонажа, бо в Пенні Паркер вона побачила себе.

На перший погляд Пенні Паркер ніжна та тендітна дівчинка, але коли починає кермувати своїм трансформером, вона ніби перевтілюється у сміливого та завзятого воїна, без якого команду Людини-Павука вже не можна вважати повноцінною. Під час роботи над роллю я зловила себе на думці, що цим запалом, енергією та силою я схожа на неї,
– зворушливо поділилась Анна.

Анна Трінчер
Анна Трінчер озвучила Пенні Паркер із фільму "Людина-Павук: Навколо всесвіту" / Instagram / @annatrincher_official

Теги: LifeStyle Кіно Музика
Джерело: 24 канал
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