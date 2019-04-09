Зірка серіалу "Таємниці Смолвіля" Еллісон Мек зізналася у торгівлі людьми у рабство

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Еллісон Мек
Еллісон Мек / www.gettyimages.com

Після судової тяганини і арешту у 2018 році, кіноактриса Еллісен Мек визнала свою провину і підтвердила підозри у торгівлі людьми у рабство та сексуальній експлуатації жінок. Вирок знаменитості повинні винести 11 вересня.

Як відомо, Еллісон Мек була учасницею групи Nxivm, яка офіційно займається організацією семінарів щодо саморозвитку. Проте це є своєрідною ширмою для секс-рабства. Акторка Еллісон Мек за винагороду вербувала жінок до спільноти та змушувала їх до інтимних стосунків з 57-річним лідером Nxivm Кітом Раньєрі.

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Так, 36-річна Мек визнала себе винною за декількома пунктами висунутого проти неї звинувачення, за кожним із яких їй загрожує до 20 років в'язниці. Про це повідомляє видання The Guardian.

"Я дійшла висновку, що повинна нести повну відповідальність за свої дії, тому визнаю себе винною," – зізналася акторка у залі суду.

Як розповіла Еллісон, вона змушувала жінок надавати їй послуги під загрозою нанесення певної шкоди. Як заставу жертви передавали їй особисту інформацію. Це могли бути як відверті фото в оголеному вигляді, так і дані про банківські рахунки.

Еллісон Мек
Еллісон Мек / Getty Images

Жінка попросила вибачення у батьків і людей, яким нашкодила і пояснила, чому приєдналася до групи Nxivm.

"Я приєдналася до NXIVM, щоб знайти мету. Дійсно вважала, що знайшла людей, які поділяють зі мною мою віру. Думала, що Кіт Ренір хоче допомагати людям. Я помилилася" – додала вона.

Еллісон Мек
​Еллісон Мек / Getty Images

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Голлівуд Скандал Секс-скандал
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