Зірка "Щоденника Бріджит Джонс" розповіла про складний розрив на початку кар'єри

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Рене Зеллвегер
Рене Зеллвегер / Instagram / @instylemagazine

50-річна акторка, яка отримала шалену популярність після виходу фільму "Щоденник Бріджит Джонс" Рене Зеллвегер приголомшила новими кадрами з фотосесії для видання In Style. На сторінках видання зірка з'явилася під гаслом: "Час спливає, і це прекрасно".

В інтерв'ю для грудневого випуску видання In Style Рене Зеллвегер розповіла про паузу на початку кар'єри через розрив з коханим чоловіком. Додамо, актриса не назвала імені чоловіка, про кого саме вона згадала у глянці, але раніше у пресі чимало писали про її романи з такими знаменитостями, як Бредлі Купер, Джим Керрі, Джордж Клуні та інші. У 2005 році вона вийшла заміж за музиканта Кенні Чесні, але через чотири місяці їхній шлюб був анульованим.

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Лише через деякий час після кризи Рене змогла повернутися у кіно.  "Я була спустошена розривом. Про моє розставання з бойфрендом написали всі таблоїди. Це було так брехливо і принизливо!" – сказала Зеллвегер.

Актриса зізналася, що тимчасова перерва у роботі (Рене з 2009 року до 2014 зникла з екранів) допомогла їй розставити правильні пріоритети у житті.

Коли ти зникаєш з радарів, стаєш звичайним відвідувачем кафе, тебе ніхто не впізнає. Було чудово просто обмінюватися думками з людьми,
– розповіла вона.

 

 

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Голлівуд
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