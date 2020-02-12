Зірка "Величного століття" Мер'єм Узерлі повернеться на екрани після трьох років перерви

Одна з найзнаменитіших актрис Мер'єм Узерлі потішить своїх фанатів новою роботою у турецькому серіалі. Зірка "Величного століття" незабаром розпочне зйомки у новій багатоепізодичній стрічці.

Про те, що улюблениця турецьких та німецьких екранів повернеться до роботи в кіноіндустрії повідомляє видання The Gal Times.

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У джерелі також зазначається, що актриса, яка здобула світову популярність завдяки ролі Роксолани у серіалі "Величне століття", отримувала чимало пропозицій восени 2019 року, згоди на які тривалий час не давала.

Після ознайомлення зі сценарієм Мер'єм Узерлі все ж вирішила зіграти одну з запропонованих ролей, однак спершу вона хоче зустрітися з творцями стрічки в Стамбулі. Після зустрічі екранна Гюррем султан прийме остаточне рішення і зізнається, коли чекати прем'єру серіалу, назва якого поки що теж тримається в таємниці.

Що відомо про перерву Мер'єм Узерлі у кіно? Мер'єм Узерлі зазнала світової популярності після ролі у багатосерійній стрічці "Величне століття", яка виходила на екрани з 2011 до 2014 року. Однак в останньому сезоні популярного серіалу Гюррем султан зіграє Вахіде Перчин. Подейкують, через насичений графік зйомок і проблеми в особистому житті в Мер'єм Узерлі розпочалися проблеми зі здоров'ям і їй необхідно було пройти курс лікування.



Через деякий час актриса дізналася, що вагітна, через що творці серіалу розірвали з нею контракт і змусили заплатити штраф за недотримання умов угоди. Оговтавшись від скандалу, у 2016 році акторка знялася в стрічці "Королева ночі" та ще двох проєктах, а потім зникла з екранів на кілька років. Новина про повернення улюблениці мільйонів неабияк потішила її фанатів.



Мер'єм Узерлі в ролі Роксолани у "Величному столітті" / IMDb