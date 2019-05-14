Зірка "Відчайдушних домогосподарок" Фелісіті Гаффман потрапила до в'язниці: деталі

У США відбувся розгляд справи про шахрайство, в якій фігурує голлівудська акторка Фелісіті Гаффман. Зірка, найбільш відома за участю у серіалі "Відчайдушні домогосподарки", визнала свою провину та відбуватиме покарання у в'язниці.

Як повідомляє Associated Press, розгляд справи відбувся у понеділок, 13 травня, у Вищому суді округу Сан-Франциско. Голлівудська акторка Фелісіті Гаффман була учасницею судового процесу та під час допиту визнала свою провину. Зірка зізналась, що насправді організувала шахрайську схему, від якої постраждали абітурієнти.

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За інформацією прокурорів, 56-річна Фелісіті Гаффман намагалась дати хабар у розмірі 15 тисяч доларів під час вступної кампанії до університетів. Гроші мали повпливати на складання іспитів її доньки та зарахування дівчини до престижного ВНЗ. За неправомірні дії судді назначили Фелісіті Гаффман штраф у розмірі 20 тисяч доларів та позбавили акторку волі на 4 місяці.

Що відомо про резонансну справу

У березні 2019 року у ЗМІ спалахнула резонансна новина: до американського суду подали позов проти зірки "відчайдушних домогосподарок" Фелісіті Гаффман. Батьки абітурієнтів заявляли, що стали жертвами шахрайської схеми, яку організувала акторка.

За даними слідства, акторка Фелісіті Гаффман та її колега Лорі Лафлін є шахрайками, через яких абітурієнти не змогли поступити до престижних коледжів та університетів. Серед порушників закону нараховують ще 50 осіб, які вступили у змову, щоб підірвати конкурсні надходження студентів в елітні коледжі та університети.

Я розумію, чому мого сина не прийняли в коледж – все це через змову багатих людей і директорів навчального закладу. Я злюся і сумую, оскільки відчуваю, що мій син, моя єдина дитина, був позбавлений можливості вчитися в коледжі не тому, що погано готувався, а тому, що багатії вирішили, що їхні діти пройдуть без труднощів – за допомогою грошей, брехні і підкупу,

– заявила одна із жертв схеми Дженніфер Кей Той.

Поки правоохоронці з'ясовували всі деталі корупційної справи, акторська кар'єра Фелісіті Гаффман і Лорі Лафлін пішла на спад. Зірки втратили роботу, після чого видалили свої сторінки у всіх соціальних мережах.