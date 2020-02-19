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Зірка "Володаря перснів" Елайджа Вуд став батьком первістка

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Елайджа Вуд з коханою Метте-Марі Конгсвед / Us Weekly

Ще у липні минулого року шоу-бізнес заговорив про вагітність обраниці Елайджа Вуда, який найбільш відомий за роллю Фродо Торбина у фільмах "Володар перснів. Тоді вагітну Метте-Марі Конгсвед вдалося підловити папараці під час прогулянки вулицями Лос-Анджелеса. Нарешті стало відомо, що первісток пари з'явився на світ.

Як повідомляє видання Us Weekly, Елайджа Вуд з коханою Метте-Марі Конгсвед вже стали щасливими батьками малюка. Проте традиційно своє особисте життя закохані приховують за сімома замками. Саме тому про стать та деталі пологів світова спільнота довідається ще не скоро. 

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Про майбутнє батьківство пара дізналася ще напередодні Різдва 2018 року. Тоді американський актор Елайджа Вуд був приголомшений новинами про майбутнє поповнення, проте розділяти своє щастя з шанувальниками не поспішав. Вагітність коханої почали обговорювати у пресі аж в липні, коли пару зафіксували під час романтичної прогулянки в Лос-Анджелесі. Тоді обтислий сафафан дівчини лише підкреслив її делікатний стан. 

Досі невідомо, чи повпливало народження малюка на оформлення стосунків закоханих. Адже ще влітку точилися розмови про те, що Елайджа Вуд зробив обраниці пропозицію. Проте пара й досі залишає своє приватне життя без доступу преси та відданих шанувальників.

Нагадаємо, припускають, що роман Елайджа з Метте-Марі розпочався під час зйомок фільму "У цьому світі я більше не відчуваю себе як вдома", у якій актор отримав головну роль, а дівчина виступила одним із продюсерів. Вперше пара засвітилась разом у січні 2018 року в Каліфорнії, а вже в лютому 2019-го Елайджа Вуд та Метте-Марі Конгсвед здійснили рідкісний вихід на показі Rodarte.

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Автор: Марина Джура
Теги: Голлівуд Зіркові діти LifeStyle
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