Зірка "Володаря перснів" зізнався, чому довго мовчав про гомосексуальність

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Актор Іен Маккаллен / Twitter /@IanMcKellen

80-річний британський актор Іен Маккаллен випустив автобіографічну книгу. Він розповів чимало особистого, зокрема назвав те, що заважало йому відкрито говорити про свою сексуальну орієнтацію. Знаменитість боявся осуду, після якого його акторська кар'єра зазнала б краху.

Нещодавно зірка "Володаря перснів", який зіграв Гендальфа в кінотрилогії, поділився зі світом своїм життєписом. У книзі "Ian McKellen: A Biograph" він розповів, чому наважився заявити про свою гомосексуальність лише у віці 49 років. 

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Іен Маккаллен приховував правду більшу частину свого життя, адже застав ті часи, коли у Великій Британії державні структури криміналізували гомосексуальність і вважали її суспільним злочином. Він підозрював, що після розголосу він не отримає визнання і закінчить акторську кар'єру, так і не зігравши свої головні ролі. 

Чи будуть глядачі сприймати такі ролі всерйоз, як, наприклад, Ромео, якщо знатимуть, що в реальному житті він вважає за краще Меркуціо, а не Джульєтту?
– риторично висловився в автобіографії Іен Маккаллен. 

У 1988 році Іен заявив про свою гомосексуальність під час дебатів по радіо, коли ведучий сказав щось зневажливе на адресу геїв.

Він проміняв життя в темній шафі на свободу. Це надихало його, заряджало енергією і давало сили, він ніколи не думав, що здатний на це. Він цнотливий, ніколи не мав безладних зв'язків, він цілком і повністю відданий своїй справі. Він зміг зібрати всі сили і направити їх на зміни в соціальній і політичній сфері,
– написано в книзі актора.

Свого часу актор критично висловлювався про ставлення Голлівуду до гомосексуалізму. Він відверто зізнався, що кіноіндустрія лише нещодавно визнала рівність людей незалежно від їхньої статі та расової ознаки. Натомість відкрито говорити про зірок-геїв досі бояться. 

Іен Маккаллен також звинуватив представників  кінопремії Оскар за те, що жоден гей, який зізнався про свою орієнтацію публічно, не отримав нагороду. 


Відкритий ЛГБТ активіст Іен Маккаллен / Twitter /@IanMcKellen

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Теги: LifeStyle ЛГБТ
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