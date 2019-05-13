Зірка "Всі жінки – відьми" Алісса Мілано закликала відмовитись від інтиму: відома причина

Голлівудська акторка Алісса Мілано, яка зіграла Фібі Галлівел у серіалі "Всі жінки – відьми", запровадила у мережі незвичний флешмоб. Зірка закликала всіх жінок відмовитись від інтимних стосунків.

Причиною для такої заяви стало введення у штаті Джорджія заборони на аборти. Відтак 46-річна Алісса Мілано закликала всіх жінок відстоювати свої права та розпочати страйк інтимним стосункам.

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На своїй сторінці в Instagram акторка зізналась, що вже долучилась до своєрідного флешмобу та таким чином хоче захистити репродуктивні права жінок.

Наші репродуктивні права знищуються. Допоки жінки не мають законного контролю над своїм тілом, вони не можуть ризикувати вагітністю. Приєднуйтесь до мене, не займайтеся сексом. Я закликаю до #SexStrike,

– заявила Алісса Мілано.

Новий закон набирає чинності в окремих штатах США з 1 січня 2020 року. Згідно з документом, жінка не може робити аборт після шостого тижня вагітності, коли на УЗД вже прослуховується серцебиття дитини. За порушення закону передбачається кримінальна відповідальність, яка може мати форму довічного ув'язнення і навіть смертної кари. При цьому жінки будуть прирівнюватись до вбивць. Раніше у штаті Джорджія дозволялось робити аборт до 20 тижня вагітності.

Закон, який підписали 7 травня, набув чималого резонансу в мережі. Чимало жінок виступили проти документа. Їх підтримали і голлівудські зірки. Окрім Алісси Мілано, акторка Еван Рейчел Вуд висловила своє обурення стосовно таких обмежень для жінок. Вона запропонувала ввести обов'язкову вазектомію для чоловіків, звернувшись й до тих, хто підтримує заборону на аборти.