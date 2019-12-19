Зірки "Гаррі Поттера" влаштували різдвяну вечірку: перші фото

Все менше часу залишається до новорічно-різдвяних свят, тому у світі продовжують активно готуватись до них. Та попри чималу кількість справ голлівудські актори знаходять час і для розваг. Днями зірки фільмів про Гаррі Поттера влаштували закриту вечірку. І хоч свято було закритим для ЗМІ. у мережу все ж потрапило кілька фото.

Відколи завершились зйомки останнього епізоду "Гаррі Поттера", всі прихильники франшизи очікували на продовження захопливої історії. І хоч цього так і не сталось, актори кінопроєкту не припиняють радувати своїх відданих фанатів. За час зйомок вони стали справжніми друзями, тому часто показують спільні фото з відпочинку.

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Днями мережу зачарували чергові їхні знімки. Емма Вотсон, яка зіграла Герміону, показала чарівне фото з різдвяної вечірки. На кадрі можна побачити Тома Фелтона (Драко Мелфой), Еванну Лінч (Луна), Бонні Райт (Джіні Візлі) і Меттью Льюіса (Невіл).

"Щасливого Різдва від нас", – підписала чорно-біле фото Еммі Вотсон.

Подібним фото поділився і Том Фелтон. На фото він щасливо позує, обіймаючи Емму Вотсон. Зіркам "Гаррі Поттера" вже приписували романтичні стосунки, а актор Руперт Грінт зазначив в інтерв'ю, що між ними завжди була особлива хімія.

Між ними завжди щось було. Там явно була іскра,

– говорив він.

Проте чутки про роман між Еммою Вотсон і Томом Фелтоном так і не мали жодного підтвердження. Тому таке особливе фото викликало захват у всіх прихильників акторів.