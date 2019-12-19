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Зірки "Гаррі Поттера" влаштували різдвяну вечірку: перші фото

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Зірки "Гаррі Поттера" зібрались на вечірці / Instagram / @t22felton

Все менше часу залишається до новорічно-різдвяних свят, тому у світі продовжують активно готуватись до них. Та попри чималу кількість справ голлівудські актори знаходять час і для розваг. Днями зірки фільмів про Гаррі Поттера влаштували закриту вечірку. І хоч свято було закритим для ЗМІ. у мережу все ж потрапило кілька фото.

Відколи завершились зйомки останнього епізоду "Гаррі Поттера", всі прихильники франшизи очікували на продовження захопливої історії. І хоч цього так і не сталось, актори кінопроєкту не припиняють радувати своїх відданих фанатів. За час зйомок вони стали справжніми друзями, тому часто показують спільні фото з відпочинку. 

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Днями мережу зачарували чергові їхні знімки. Емма Вотсон, яка зіграла Герміону, показала чарівне фото з різдвяної вечірки. На кадрі можна побачити Тома Фелтона (Драко Мелфой), Еванну Лінч (Луна), Бонні Райт (Джіні Візлі) і Меттью Льюіса (Невіл). 

"Щасливого Різдва від нас", – підписала чорно-біле фото Еммі Вотсон. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Emma Watson (@emmawatson)

Подібним фото поділився і Том Фелтон. На фото він щасливо позує, обіймаючи Емму Вотсон. Зіркам "Гаррі Поттера" вже приписували романтичні стосунки, а актор Руперт Грінт зазначив в інтерв'ю, що між ними завжди була особлива хімія. 

Між ними завжди щось було. Там явно була іскра,
– говорив він.

Проте чутки про роман між Еммою Вотсон і Томом Фелтоном так і не мали жодного підтвердження. Тому таке особливе фото викликало захват у всіх прихильників акторів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Tom Felton (@t22felton)

 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Голлівуд Гаррі Поттер Новини LifeStyle
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