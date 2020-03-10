Відомі зірки, яких кардинально змінила пластика: вражаючі фото до і після

Люди шоу-бізнесу все життя прагнуть до досконалості, через це часто звертаються до пластичних хірургів. Інколи ця гонитва змінює їх до непізнаваності. LifeStyle24 зібрав фото світових зірок до і після пластичних операцій, які можуть вас здивувати.

Анжеліна Джолі

Напевно, немає такої людини, яка б не зачаровувалась красою голлівудської акторки Анжеліни Джоллі. Але, що цікаво, в дитинстві вона почувалась "білою вороною" серед інших, а все через свої пухкі губи, з яких постійно насміхались. Нині ними захоплюються як і жінки, так і чоловіки зі всього світу. А саме Джолі носить титул найкрасивішої жінки планети.

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Акторка ніколи не любила обговорювати тему пластичних операцій. Однак є підозри, що вона неодноразово лягала під ніж хірурга. Якщо переглянути фотографії, то можна помітити, що дійсно, впродовж кількох років, у зірки змінились форми носа, вилиць, щік та овал лиця.

Про Анджеліну Джолі стало відомо вкінці 90-х років, коли вона знялась у фільмі "Хакери". Саме тоді стали помітними перші зміни у зовнішності акторки – вона підкорегувала форму носа. У 16-річної Джолі був доволі широкий і курносий ніс, а після операції він став рівнішим, і лише підкреслив її красу.



Анджеліна Джолі у фільм "Хакери" та сьогодні / Колаж 24 каналу

Також є підозри, що зірка зробила корекцію щік та вилиць, адже в молодості вони були більшими і не такими виразними. Однак ймовірно таку форму вони отримали через втрату ваги.

Меган Фокс

Американська акторка та модель Меган Фокс у свої 33 роки має приголомшливий вигляд. Це той випадок, коли пластичні хірурги лише допомогли їй у цьому. Підозрюють, що Меган тричі зверталась до хірурга через свою форму носа: у 2007 році – прибрала горбик, у 2009 році – змінила кінчик, а у 2010 – підкорегувала ніздрі.

Акторка неодноразово наголошувала, що пухкими губами її наділила природа. Однак, якщо переглянути кадри з фільму 2007 та 2009 років, то можна помітити, що їхній об'єм трохи змінився.



Зміни в обличчі Меган Фокс / Колаж 24 каналу

Відомо, що Меган є великою шанувальницею акторки Анжеліни Джолі. Можливо, саме вона надихнула Фокс підкорегувати свої вилиці та зробити їх чіткішими.

Донателла Верчасе

Легендарна італійська модельяєрка та головна дизайнерка модного будинку Versace Донателла Версаче – це яскравий приклад того, що інколи в гонитві за ідеальністю потрібно вчасно зупинитись. Модельєрка перестаралась з ін'єкціями краси, і зіпсувала своє обличчя.

До пластики Донателла могла похвастатись чистою шкірою обличчя та пухкими губами. Але у приблизно 2003 році журналісти та шанувальники помітили суттєві зміни у її зовнішності – зменшився ніс, збільшились губи та підтягнулось обличчя. Але на цьому дизайнерка не зупинилась. З кожним роком вона почала активніше використовувати ботокс, філери та підтяжку обличчя.



Донателла Версаче до і після пластичних операцій / Колаж 24 каналу

Експерти вважають, що найбільше в зовнішності Донателли змінились ніс, губи, щоки та лоб. Постраждала також ідеальна шкіра модельєрки – через постійне лазерне шліфування її обличчя тепер більше нагадує воскову маску.

Кім Кардашян

Однією з найвідоміших людей американського шоу-бізнесу є Кім Кардашян. Спокуслива мати чотирьох дітей приголомшує людей зі всього світу своїми формами та неймовірним виглядом.

Родзинкою зірки є її великі сідниці. За її словами, це все результат жорсткої дієти та важкої праці у спортзалі. Експерти не заперечують, що її тілобудова з невисоким зростом – 159 сантиметрів – схильна до об'ємних параметрів. Однак неприродний вигляд сідниць вказує на те, що Кім вставила туди імпланти. Доказом цього є також фотографії Кардашян з юних років, де її форми не такі виразні.



Зміни у фігурі Кім Кардашян / Колаж 24 каналу

Окрім цього, помітними є й зміни рис обличчя Кардашян. Підозрюють, що світська левиця зробила ринопластику, а також суттєво збільшила губи.

Кайлі Дженнер

Ще одна зірка з родини Кардашян, яка приголомшує світ своєю успішністю та красою, є Кайлі Дженнер. Саме вона ввійшла в список Forbes як одна з найбагатших людей планети. В юності Кайлі не виділялась яскравою зовнішністю. Але сьогодні її називають справжньою жінкою-вамп.

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Завдяки пластичним операціям вона лише зуміла підкреслити свою красу. У 2014 році кардинальні зміни почались з тонких губ дівчини. Є підозри, що тут обійшлося не лише ін'єкцією, яка збільшує об'єм за допомогою гіалуронової кислоти або жирової тканини. Губи Дженнер стали злегка вивернутими, а цього можна досягти завдяки процедурі "Булхорн", коли видаляють частинку шкіри під носом, аби верхня губа піднялась вгору.

Ймовірно зірка також робила ринопластику, адже на фото помітно, що її ніс раніше був значно ширшим. Окрім цього, Кайлі підкорегувала підборіддя та вилиці, і лице у дівчини стало вужчим та з чіткими формами.

Власниця б'юті-індустрії частенько хизується фото своєї ідеальної фігури. За її словами, тілом у формі пісочного годинника її наділила природа. Однак, якщо подивитись фото з юних років, то вона не мала таких чітких форм.



Зміни у фігурі Кайлі Дженер / Колаж 24 каналу

Не одні експерти пояснюють, що неможливо у спортзалі одночасно збільшити сідниці і стегна, а живіт залишити плоским. Тому ймовірно над цим потрудились пластичні хірурги.

Ніколь Кідман

Відомій акторці Ніколь Кідман може позаздрити не одна жінка планети. Адже у свої 52 роки вона має розкішний вигляд. Не обійшлось й тут, звісно, без втручання пластичного хірурга.

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Різні ЗМІ пишуть, що зірка зробила ендоскопічний ліфтинг обличчя – за допомогою маленьких непомітних розрізів підтягнулась нижня третина лиця. Окрім цього, вона частенько відвідує косметолога, аби зробити ін'єкції ботоксу.

В зірки завжди красивий відкритий погляд. Ймовірно такого ефекту вона досягла завдяки ендоскопічній підтяжці чола. Особливої уваги заслуговують й збільшені губи акторки, які лише підкреслюють її красу.



Як змінилась зовнішність Ніколь Кідман після ймовірно пластики / Колаж 24 каналу