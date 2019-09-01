Зірки "Гри престолів" Емілія Кларк і Леслі Роуз відпочили вдвох в Індії: екзотичні фото

264 Читать новость на русском
Леслі Роуз і Емілія Кларк
Леслі Роуз і Емілія Кларк / Instagram / @emilia_clarke

Популярні акторки і зірки серіалу "Гра престолів" Емілія Кларк і Леслі Роуз, які стали близькими подругами, відправилися у подорож до Індії. Знаменитості розповіли про курйозний інцидент, який стався з ними на відпочинку.

Акторка Емілія Кларк на своїй сторінці в Instagram розповіла шанувальникам про їхню подорож з новоспеченою дружиною Кіта Харінгтона. Зірка показала курйозне фото, як їхній номер грабували чотири мавпи.

Читайте також: Італійки обирають червоний: новий розкішний вихід Моніки Беллуччі на Венеційському кінофестивалі

Намаскар. Це не реклама, це всього лише дві дівчини, які вирушили до Індії і були пограбовані мавпами (ледь змогли дати їм відсіч),
– додала у підписі Кларк.


Мавпи пограбували Емілію Кларк і Леслі Роуз в Індії / Instagram / @emilia_clarke

Емілія Кларк поділилася, що протягом свого відпочинку займалася йогою, пошуками себе і читанням книжок.

За цей час я встигла прочитати дві книги (The Overstory обов'язкова до прочитання в усьому світі). А ще були йога, спеції і усвідомлення того, що все, що ви коли-небудь шукали, можна знайти всередині себе. Страшенно банально, але це правда,
– зазначила акторка.

Емілія Кларк і Леслі Роуз відпочивають в Індії / Instagram / @emilia_clarke

blog_ava
Зеленський пояснив, чому не зустрівся з діаспорою в Польщі
сьогодні
3655
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Голлівуд Гра престолів
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Гра в хованки": фільм про воістину кошмарне весілля
сьогодні 13:30 "Гра в хованки": фільм про воістину кошмарне весілля
Юлія Ліпенцева 588
Місячний календар стрижок на вересень 2019: цікаві поради
сьогодні 12:34 Місячний календар стрижок на вересень 2019: цікаві поради
750
Дешевий недешевий Париж: що поїсти, куди піти і як правильно зекономити
31 серпня 17:25 Дешевий недешевий Париж: що поїсти, куди піти і як правильно зекономити
1474
Топ-7 вишиванок у гардеробі королеви Йорданії
31 серпня 14:23 Топ-7 вишиванок у гардеробі королеви Йорданії
Юлія Михайлова 10817
Річниця смерті Принцеси Діани: що ми знаємо про неповторну Леді ДІ
31 серпня 12:50 Річниця смерті Принцеси Діани: що ми знаємо про неповторну Леді ДІ
Уляна Журба 6686
Новини
Більше новин
Залиште відгук