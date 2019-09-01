Зірки "Гри престолів" Емілія Кларк і Леслі Роуз відпочили вдвох в Індії: екзотичні фото

Популярні акторки і зірки серіалу "Гра престолів" Емілія Кларк і Леслі Роуз, які стали близькими подругами, відправилися у подорож до Індії. Знаменитості розповіли про курйозний інцидент, який стався з ними на відпочинку.

Акторка Емілія Кларк на своїй сторінці в Instagram розповіла шанувальникам про їхню подорож з новоспеченою дружиною Кіта Харінгтона. Зірка показала курйозне фото, як їхній номер грабували чотири мавпи.

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Намаскар. Це не реклама, це всього лише дві дівчини, які вирушили до Індії і були пограбовані мавпами (ледь змогли дати їм відсіч),

– додала у підписі Кларк.



Мавпи пограбували Емілію Кларк і Леслі Роуз в Індії / Instagram / @emilia_clarke

Емілія Кларк поділилася, що протягом свого відпочинку займалася йогою, пошуками себе і читанням книжок.

За цей час я встигла прочитати дві книги (The Overstory обов'язкова до прочитання в усьому світі). А ще були йога, спеції і усвідомлення того, що все, що ви коли-небудь шукали, можна знайти всередині себе. Страшенно банально, але це правда,

– зазначила акторка.

Емілія Кларк і Леслі Роуз відпочивають в Індії / Instagram / @emilia_clarke