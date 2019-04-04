Зірки "Гри престолів" завітали на прем'єру серіалу в Нью-Йорку: розкішні фото і відео

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Зірки "Гри престолів" на прем’єрі серіалу в Нью-Йорку
Зірки "Гри престолів" на прем’єрі серіалу в Нью-Йорку / www.gettyimages.com

Вже менше ніж за два тижні на американському телеканалі HBO вийде перший епізод 8 сезону серіалу "Гра престолів" (Game of Thrones). І поки фанати перебувають в солодкому очікуванні прем’єри, в США вже вона відбулась у присутності найкращих зірок серіалу.

На червону доріжку події приїхали найвідоміші зірки "Гри престолів", які взяли участь не лише у фінальному сезоні, а й в попередніх. Серед них були такі знаменитості серіалу: Емілія Кларк, Кіт Харінгтон, Роуз Леслі, Софі Тернер, Мейсі Вільямс, Ніколай Костер-Валдау, Пітер Дінклейдж, Чарлз Денс, Джек Глісон, Гвендолін Крісті, Крістофер Хівью та інші.

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Зірки на прем'єрі "Гри престолів" / Getty Images

Подію пропустила одна з головних актрис серіалу – Ліна Гіді, яка записала відеоролик в Instagram та поділилась, що захворіла, через що не може бути присутньою на прем’єрі. Як її, так і фанатів ця новина дуже засмутила.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lena Headey (@iamlenaheadey)

 

Серед інших гостей кіноподії також на червону доріжку завітали Джордж Мартін – автор серії книг, на основі якого знято серіал, Джо Джонас – наречений Софі Тернер, Аманда Піт – дружина режисера серіалу Девіда Беніоффа, актриса Сара Полсон та інші.


Зірки на прем'єрі "Гри престолів" / Getty Images

Окрім цього, творці "Гри престолів" опублікували серію потішних відеороликів, у яких головні герої серіалу демонструють свої звабливі та яскраві образи і просто веселяться один з одними за лаштунками події.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений gameofthrones (@gameofthrones)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений gameofthrones (@gameofthrones)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений gameofthrones (@gameofthrones)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений gameofthrones (@gameofthrones)

 

Що таке "Гра престолів"?Фентезійний серіал створений на основі циклу романів "Пісні льоду і полум'я" телеканалом НВО. Хоч автор циклу Джордж Мартін почав писати перший роман у 1991 році, серіал вийшов на екрани лише через 20 років – у 2011 році. Однак події саги вже обігнали сюжетні лінії, які описані в книгах. Тому шостий, сьомий та восьмий (останній) сезони серіалу базуються на чернетках книг, які ще не з'явились на прилавках книгарень.

Прем'єра фінального 8 сезону серіалу "Гра престолів" відбудеться на телеканалі HBO 14 квітня 2019 року. Згідно з анонсом, він буде містити всього 6 серій тривалістю близько 7 годин.

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Теги: LifeStyle Гра престолів Голлівуд Мода Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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