Камерон Діаз виповнюється 47: секрети досконалого вигляду за допомогою харчування та спорту

Голлівудській акторці Камерон Діаз 30 серпня виповнюється 47 років. Американка – блискучий приклад того, що за зовнішнім виглядом ховаються не дива медицини чи примхи генетики, а постійна праця над собою і вдумливий підхід до того, що потрапляє у рот.

Кемерон Діаз не просто сходила до дієтолога. Вона сама стала фахівцем у сфері здорового життя. Спілкування зі спеціалістами, дослідження їхніх праць та думок врешті привели акторку до написання "книги про тіло". Кілька ідей там настільки варті уваги, що не поділитися ними було б злочином.

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Першою з них можна скористатися ледь не одразу після підйому з ліжка. Золоте правило Кемерон Діаз де б вона не була і яким б не були плани на день – вона нізащо не пропускає сніданок. Акторка переконана, перший прийом їжі не просто важливий для людського організму, він є визначальним для того яким буде увесь день. Правильний сніданок допоможе вашому організму прокинутися та дасть необхідну енергію.

Добре поснідавши, ви ще й застрахуєте себе від непотрібних перекусів впродовж дня, які часто є головною причиною, що не дозволяє скинути зайву вагу. Отож, Кемерон Діаз снідає кожного ранку і робить це здебільшого – вівсянкою. Ага, жодних тобі дивовижних, рідкісних, елітних продуктів назву яких з першого разу і не вимовиш. Звичайнісінькі вівсяні пластівці. Єдина умова – вони повинні бути грубого помелу, що дозволяє зберегти усі корисні речовини вівса.

І ніяких мюслів з коробки. Адже останні – один з головних обманів магазинних полиць. Продукт на якому зазвичай великими красивими літерами написано фітнес, від цього самого фітнесу має, власне, лише напис. Перевернувши коробку мюслів, найчастіше знайдете у їхньому складі додані цукор і жир, тож у підсумку більше калорій – менше користі.

Тому сміливо беремо приклад із Кемерон – купуємо звичайнісіньку вівсянку, а вже тоді додаємо чого душа забажає. Тай природа уже напхала у неї чимало всього.

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Цинк, марганець, залізо і магній допоможуть суттєво оздоровити і захистити шкіру. Повільні вуглеводи забезпечать енергією, що вивільнятиметься поступово і довше даватиме відчуття ситості. Задля цього ефекту вівсянку, до слова, радять з легка не доварювати. Антиоксиданти – унікальні речовини, які здатні захищати клітини організму від вільних радикалів, що провокують рак та пошкоджують судини. І, звісно, клітковина чи іншими словами харчові волокна. Їхню важливість для нас переоцінити узагалі складно.



Книга Камерон Діаз про довголіття

Якщо коротко, то клітковина не переробляється організмом, натомість, по суті, проходить крізь нього транзитом. При цьому наче губка вбираючи токсини, які засмічують кишківник. Харчові волокна допомагають краще засвоювати білок, контролюють вироблення інсуліну, а ще дають відчуття ситості, що безумовний плюс для тих, хто прагне схуднути. Та навіть якщо зайва вага вам не загрожує, достатня кількість клітковини у раціоні дозволить бути спокійним за чистоту власних нутрощів.

Ранкова порція вівсянки дозволить закрити близько 20% добової потреби у харчових волокнах. Решту слід шукати в овочах, фруктах, бобових і зернових. Коли ж цих речей в раціоні бракує, можна замінити їх клітковиною із коробки. По 1-2 чайних ложки двічі на день цілком вистачить. Знайти харчові волокна не складно в аптеці чи супермаркеті, і коштують вони не дорого. Вживаючи клітковину у такій формі її необхідно запивати, а тим у кого вже є проблеми зі шлунком, варто спочатку проконсультуватися із лікарем.



Камерон Діаз 2018

У Кемерон Діаз проблем зі здоров’ям давно немає і зірка переконана, що головний секрет – саме у збалансованому харчуванні. Нині окрім ранкової вівсянки Діаз має ще кілька принципів, від яких не відступається. Вуглеводи вона їсть лише у першій половині дня. Відповідно у другій налягає на овочі та білкові продукти. А ще кілька разів у тиждень Кемерон дозволяє собі так званий – чіт міл. Тобто для психологічного розвантаження вона може потішити себе шматочок якогось не надто корисного продукту.

Усі зайві калорії Діаз, утім, сповна відпрацює на тренуваннях. Кемерон не потрібно змушувати себе до занять спортом. Вона з-поміж іншого давно захоплюється серфінгом. Вирівнювання зламаного об серфдошку носу – єдиний раз, коли Кемерон звернулася до пластичних хірургів. Решту тіла вона тримає у формі самотужки. У тренуваннях Діаз віддає перевагу базовим вправам, більшість яких можна виконувати навіть удома – віджимання, присідання, скручування, випади, підтягування.



Книга про тіло Камерон Діаз

Щоправда, є й одна крута фішка. Замість тривалих забігів на кілька кілометрів свою кардіосистему Камерон тренує спринтами. Хвилину вона біжить на максимальній швидкості, згодом хвилину відпочиває рухаючись підтюпцем, тоді знову розганяється до межі та знову відпочиває і так п’ять разів. Акторка переконана, що такі спринти дозволяють зміцнити кардіо систему та спалити жирові відкладення значно ефективніше, ніж традиційний біг. І дивлячись на Камерон Діаз сперечатися з нею складно.