Зірки проти заборони абортів у США: Аріана Гранде зробила щедре пожертвування у фонд

Популярна співачка Аріана Гранде зробила пожертвування у розмірі 250 тисяч доларів в американську некомерційну організацію Planned Parenthood

Аріана виручила за концерт 8 червня в Атланті, штат Джорджія, 250 тисяч доларів та перерахувала їх у фонд. Так, Гранде підтримала жінок у відстоюванні їхніх прав у складні часи, коли влада у декількох штатах США прийняла закони, що відіймає право жінки на переривання вагітності. Про це повідомляє видання People.

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Щедре пожертвування Аріани Гранде сталося в критичний для нас час – в Джорджії і по всій країні політики, які просувають згубні для жінок закони, намагаються заборонити безпечні і легальні аборти. Ми дуже вдячні Аріани за таку тривалу підтримку і відстоювання прав жінок і охорону їхнього репродуктивного здоров'я,

– заявив президент фонду.



Жінки виходять на протести у костюмах з серіалу "Розповідь служниці" / Getty Images

Що відомо про закон проти абортів у США?

Ініціатива у штаті Джорджія отримала назву "закон про серцебиття" і набере чинності 1 січня 2020 року. У законі йдеться про те, що жінкам забороняється переривання вагітності на терміні понад шість тижнів. За порушення жінок навіть можуть покарати на позбавлення волі до довічного ув'язнення і засудити на смертну кару.

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Джорджія став четвертим штатом у США, який прийняв закон. Раніше за подібний законпроект проголосували ще в чотирьох штатах: Кентуккі, Міссісіпі, Луїзіана, Арканзас і Огайо. Натомість в Алабамі сенатори відзначилися особливою жорстокістю: заборонили робити аборт на будь-якому терміні, а жінок каратимуть за переривання вагітності навіть в разі зґвалтування чи інцесту.



Протести у США проти заборони абортів / Getty Images