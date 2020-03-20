Зірки запустили флешмоб у час карантину: Я залишаюсь вдома заради...

За сучасних обставин більшість країн запровадили карантин, аби уникнути розповсюдження коронавірусу. На самоізоляції опинилися й світові зірки, які власним прикладом закликають дотримуватися заходів безпеки. Вони запустили флешмоб у соціальних мережах.

Нині соціальні мережі стали чи не єдиною можливістю для комунікації. Так, посилену увагу віртуальному спілкуванню з фанами приділяють й голлівудські зірки. Аби вплинути на ставлення суспільства до карантину, вони не лише демонструють власне дозвілля вдома, а й публікують мотиваційні фото.

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Уряд більшості країн світу закликає громадян залишатися у власних домівках та максимально обмежити своє пересування та перебування у людних місцях. Аби вплинути на тих, хто вперто відмовляється самоізолюватися, кумири мільйонів запустили флешмоб. Вони одне за одним публікують світлини з текстом: "Я залишаюсь вдома заради". Таким чином медійні персони наголошують на важливості дбати не лише про себе, а й про тих, хто знаходиться поряд.

Автором ініціативи виступив 61-річний американський актор Кевін Бейкон, який дотримується заходів безпеки заради дружини Кіри Седжвік: "Якщо ви теж вдома, як і я, опублікуйте відео або фотографію з табличкою, як у мене, розповідаючи, для кого ви залишаєтеся вдома".



Кевін Бейкон запустив флешмоб "Я залишаюсь вдома заради" / Instagram / @kevinbacon

Всього за один день до нього долучилися найпопулярніші представники сучасного шоу-бізнесу – футболіст Девід Бекхем, музикант Елтон Джон, актори Демі Ловато, Єва Лонгорія, Дакота Феннінг, співачка Бренді Карлайл. Вони залишаються вдома заради дітей, коханих, домашніх улюбленців, друзів та здоров'я. Ініціативу підтримали й користувачі соціальних мереж, які під хештегом #istayhomefor за 24 години залишили близько 3 тисяч дописів.