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Зірки запустили флешмоб у час карантину: Я залишаюсь вдома заради...

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Зірки запустили флешмоб у час карантину / Колаж LifeStyle 24

За сучасних обставин більшість країн запровадили карантин, аби уникнути розповсюдження коронавірусу. На самоізоляції опинилися й світові зірки, які власним прикладом закликають дотримуватися заходів безпеки. Вони запустили флешмоб у соціальних мережах.

Нині соціальні мережі стали чи не єдиною можливістю для комунікації. Так, посилену увагу віртуальному спілкуванню з фанами приділяють й голлівудські зірки. Аби вплинути на ставлення суспільства до карантину, вони не лише демонструють власне дозвілля вдома, а й публікують мотиваційні фото. 

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 Уряд більшості країн світу закликає громадян залишатися у власних домівках та максимально обмежити своє пересування та перебування у людних місцях. Аби вплинути на тих, хто вперто відмовляється самоізолюватися, кумири мільйонів запустили флешмоб. Вони одне за одним публікують світлини з текстом: "Я залишаюсь вдома заради". Таким чином медійні персони наголошують на важливості дбати не лише про себе, а й про тих, хто знаходиться поряд. 

Автором ініціативи виступив 61-річний американський актор Кевін Бейкон, який дотримується заходів безпеки заради дружини Кіри Седжвік: "Якщо ви теж вдома, як і я, опублікуйте відео або фотографію з табличкою, як у мене, розповідаючи, для кого ви залишаєтеся вдома". 


Кевін Бейкон запустив флешмоб "Я залишаюсь вдома заради" / Instagram / @kevinbacon

Всього за один день до нього долучилися найпопулярніші представники сучасного шоу-бізнесу – футболіст Девід Бекхем, музикант Елтон Джон, актори Демі Ловато, Єва Лонгорія, Дакота Феннінг, співачка Бренді Карлайл. Вони залишаються вдома заради дітей, коханих, домашніх улюбленців, друзів та здоров'я. Ініціативу підтримали й користувачі соціальних мереж, які під хештегом #istayhomefor за 24 години залишили близько 3 тисяч дописів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Elton John (@eltonjohn)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Demi Lovato (@ddlovato)

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Елтон Джон Голлівуд Коронавірус Covid-19 Єва Лонгорія
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