Період ізоляції на карантині став не лише приводом залишитись вдома та налагодити стосунки зі своїми рідними, а й тішитись разом радісним моментам. Наприклад, новинам про вагітність. Зірки українського та світового шоу-бізнесу вже встигли ощасливити своїх рідних та шанувальників несподіваними новинами.

У Міжнародний день захисту дітей 24 каналу, як ніколи, хочеться згадати усіх зіркових матусь України, які вже очікують на поповнення у своїх сім'ях. Несподіваний карантин в Україні та небезпека, пов'язана з коронавірусом добряче "пограла на нервах" жінкам та їхнім сім'ям, але вони сподіваються, що до моменту пологів у світі та в Україні все налагодиться і вони зможуть щасливо зустріти своїх малят.

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Джамала

Однією з перших, хто привідкрила завісу особистого життя, стала українська співачка та переможниця Євробачення у 2016 році Джамала. Жінка вже має сина Еміра-Рахмана від чоловіка Сеїт-Бекіра, а тепер очікує на появу ще одного малюка. Стать і дату пологів зірка поки що вирішила тримати в секреті.

Світлана Тарабарова

Українська артистка Світлана Тарабарова (TARABAROVA) також сповісила своїх шанувальників, що вдруге чекає на появу дитини. І хоч її вагітність протікає важче, ніж перша через примхи маленького сина, але вона вдячна чоловіку Олексію Бондару за його підтримку. Стать і дата пологів також наразі невідома.

Alyosha

Не менш радісною новиною нещодавно потішила усю Україну дружина фронтмена гурту "Антитіла" Тараса Тополі – співачка Alyosha. Жінка вже втретє вагітна (у неї є двоє синів – Марк і Роман) та очікує на появу дівчинки. За словами її чоловіка, вагітність була незапланованою, але вони однаково чекають на їхню третю дитину.

Ілона Гвоздьова

Українська танцівниця Ілона Гвоздьова однією з останніх повідомила про очікування на другу дитину. Учасниця шоу "Танці з зірками" є одруженою та виховує донечку, але тепер нарешті наважилась розповісти, що чекає на поповнення в родині. Жінка обіцяє продовжувати займатись танцями та розповідати усім про перебіг вагітності. Тому варто лише здогадуватись, чи вона сповістить шанувальників про стать дитини та дату пологів.

Олеся Стефанко

Володарка титулу "Міс Україна 2011" та "Перша віце-міс Всесвіт" теж очікує на появу дитини, але на відміну від інших українських зірок, жінка вагітна вперше. Вона та її чоловік – білоруський підприємець Сергієм Алісєєнком з нетерпінням чекають на появу первістка.

Майбутніми матусями і батьками стануть не лише українські зірки. Серед них – і голлівудські актори та їхні половинки, моделі та виконавці. Хто з них оголосив про вагітність під час карантину – дивіться у нашій добірці.

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