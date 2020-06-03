У США спалахнули мітинги після смерті афроамериканця Джорджа Флойда. Протести жителів проти свавілля та расизму вирують і досі. Так, один із головних героїв серіалу "Рівердейл" Коул Спроус став одним із затриманих під час акції протесту проти расової дискримінації та вседозволеності правоохоронців.

Протести в Америці переросли в суцільний хаос, американці влаштовують погроми, а сутички з поліцією переросли в мародерство. Про арешт у Санта-Моніці, що у США, який стався саме під час мародерства Коул Спроус розповів на своїй сторінці в інстаграмі.

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"Поки ЗМІ не зробили з мого затримання сенсацію, хочу поговорити про обставини. #BlackLivesMatter – мирні акції, заворушення, грабування – все це абсолютно законні форми протесту. Я вийшов разом з усіма в знак солідарності. У Санта-Моніці нам перегородили дорогу поліцейські. Вони запропонували нам розійтися і попередили, що інакше почнуть арештовувати людей. Однак, коли багато спробували піти, ззаду дорогу перекрив інший ланцюг поліцейських, і тоді вони почали затримання", – розповів Коул Спроус.

Актор зазначив, що не хоче, аби розповідь про його арешт відволікала від суті самого протесту. За словами Спроуса, наслідки його затримання – ніщо в порівнянні з іншими учасниками руху. Він просто хотів розповісти, що в цей період треба стати поруч з іншими, коли ситуація загострюється, та забезпечити свою підтримку тим, хто цього потребує.

Світові зірки в соцмережах також підтримали акції протесту та запустили хештег #BlackoutTuesday. У рамках акції світові знаменитості утрималися від розважального контексту в соцмережах. В їхніх профілях з’явилися фото чорного квадрату на знак солідарності з Black Lives Matter – міжнародним рухом проти насильства до чорношкірого населення.

Акцію #BlackoutTuesday підтримали Белла Хадід, Бейонсе, Тейлор Свіфт, Біллі Айліш, Ріанна, Аріана Гранде, Емілі Ратажковскі, Кайлі Дженнер, Кім Кардашян та багато інших.

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