Всередині травня у Голлівуді були нажахані від новини: 30-річний актор Грегорі Бойс та його кохана дівчина Наталі Адепожу померли в один день. Наразі у ЗМІ з'явилась інформація про причину смерті. Пара отруїлась наркотиками.

Нові деталі смерті Грегорі Бойса та його дівчини

Журналістам The Hollywood Reporter вдалось з'ясувати, що 30-річний актор Грегорі Бойс та його дівчина померли від отруєння наркотиками. Цю інформацію підтвердив Джон Фуденберг, який займався розслідуванням кримінальної справи.

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За словами детектива, судмедексперти встановили, що Грегорі Бойс і Наталі приймали речовини, які містили кокаїн та фентаніл. Така суміш і стала причиною смерті зірки "Сутінків" і його коханої. Наразі кримінальну справу закрили та перекваліфікували її на нещасний випадок.

Що відомо про смерть пари

Тіла Грегорі Бойса та Наталі Адепожу знайшли у квартирі актора в Лас-Вегасі. Сталось це 13 травня, однак розголосу новина набула майже за тиждень. Слідчі прагнули відгородити розслідування від втручання преси, аби з'ясувати всі обставини смерті молодих людей.

Знайшли тіла Грегорі та Наталі завдяки брату актора. Він знав, що зірка "Сутінків" мав вирушити до Лос-Анджелеса, щоб побачитись з донькою від попередніх стосунків. Однак зранку Брат Грегорі Бойса помітив його авто, припарковане поряд з будинком.

Тоді інсайдери з правоохоронних органів розповідали журналістам, що у квартирі Грегорі знайшли сліди наркотиків. Однак точну причину смерті актора та його дівчини оприлюднили тільки 1 червня.

Найбільше популярність актору принесла роль однокласника Белли у фільмі "Сутінки". Окрім цього, Грегорі Бойс зіграв у короткометражному фільмі "Апокаліпсис". Незадовго до смерті актор розповідав родичам, що хоче відкрити власний ресторан.