Зламала палець заради перемоги: кумедна історія Лесі Нікітюк

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Телеведуча Леся Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk

Популярна українська телеведуча в минулому професійно займалася плаванням. Під час одного з запливів на спортивних змаганнях вона ненароком зламала собі палець, аби обігнати конкурентку. Продовжувати кар'єру спортсменки Леся Нікітюк відмовилася.

Знаменитість, яка досить часто ділиться з шанувальниками курйозними подробицями особистого життя, пригадала дотепний випадок зі свого спортивного минулого. Цієї історією народна уляблениця поділилася з Катею Осадчею у програмі "Світське життя" під час благодійного аукціону видатної тенісистки Еліни Світоліної. 

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У підлітковому віці Леся Нікітюк була кандидаткою у майстри спорту з плавання. Під час одного з вирішальних запливів вона проявила неабияку жагу до перемоги. 

Я хотіла пройти у фінал і мені треба було обігнати іншу спортсменку. Я мала фінішувати доторком останні два метри і так фінішувала, що аж зламала середній палець. Тепер він у мене назавжди залишився кривий,
– розповіла Леся.  

Зірка зізналася, що могла досягти чималих успіхів у професійному спорті. Проте на заваді стали як виснажливі тренування, так і прагнення реалізовувати себе у творчій сфері. Тренер також попередив Лесю, що її тендітне тіло зазнає змін – плечі ростимуть. 

Я була психологічно не готова віддати усе життя спорту, бо спорт – маленький світ. Я хотіла його побачити його у трішки інших фарбах і відмовилася від такої кар'єри,
– зізналася телеведуча. 

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Леся Нікітюк
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