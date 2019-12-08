Зламала палець заради перемоги: кумедна історія Лесі Нікітюк

Популярна українська телеведуча в минулому професійно займалася плаванням. Під час одного з запливів на спортивних змаганнях вона ненароком зламала собі палець, аби обігнати конкурентку. Продовжувати кар'єру спортсменки Леся Нікітюк відмовилася.

Знаменитість, яка досить часто ділиться з шанувальниками курйозними подробицями особистого життя, пригадала дотепний випадок зі свого спортивного минулого. Цієї історією народна уляблениця поділилася з Катею Осадчею у програмі "Світське життя" під час благодійного аукціону видатної тенісистки Еліни Світоліної.

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У підлітковому віці Леся Нікітюк була кандидаткою у майстри спорту з плавання. Під час одного з вирішальних запливів вона проявила неабияку жагу до перемоги.

Я хотіла пройти у фінал і мені треба було обігнати іншу спортсменку. Я мала фінішувати доторком останні два метри і так фінішувала, що аж зламала середній палець. Тепер він у мене назавжди залишився кривий,

– розповіла Леся.

Зірка зізналася, що могла досягти чималих успіхів у професійному спорті. Проте на заваді стали як виснажливі тренування, так і прагнення реалізовувати себе у творчій сфері. Тренер також попередив Лесю, що її тендітне тіло зазнає змін – плечі ростимуть.

Я була психологічно не готова віддати усе життя спорту, бо спорт – маленький світ. Я хотіла його побачити його у трішки інших фарбах і відмовилася від такої кар'єри,

– зізналася телеведуча.