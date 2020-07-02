Співачка Злата Огнєвіч випустила останню пісню з трилогії "Історії мого кохання". Трек отримав назву "Гола правда", а кліп зірка зняла з повністю оголеним чоловіком, поряд з яким спокусливо рухалась у самій футболці.

Популярна співачка наважилась оспівати власні нещасливі стосунки в музичній трилогії "Історії мого кохання". Раніше вона презентувала пісні "Ти обіцяв", яку для неї написав лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, та "Беги". Тепер Злата Огнєвіч представила останню композицію "Гола правда", відео на яку опублікувала на особистому ютуб-каналі.

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У кліпі співачка постала в образі художниці, яка викрала колишнього хлопця та малювала його психологічний портрет. Юнак легковажно ставився до дівчат та крутив романи за спиною попередніх обраниць. Злата Огнєвіч прагне помститись за пережитий біль, а награвшись молодиком, – відпустила його. Цю роботу артистка називає комедійною історією, яка близька для багатьох дівчат.

Слід зуважити, що відео, над яким працював режисер Валерій Погонський, – надто спекотне. Адже зірка зв'язала повнісню оголеного хлопця, а сама позувала перед камерою у спокусливих образах.

Злата Огнєвіч зізналась, що заради зйомок відео їй довелось навчитися водити авто, адже раніше вона не сідала за кермо. В одному з кадрів вона ледь не розбила свій автомобіль, проте яка саме аварійна ситуація сталась під час роботи вона не деталізувала. Крім того, зірка дотримувалась спеціальної дієти, щоб фантастично виглядати у відвертих образах.

"Дякую неймовірному режисеру за сміливість і креатив, нашій крутій команді й талановитим акторам", – написала Злата Огнєвіч.

Злата Огнєвіч – Гола правда: дивіться відео онлайн