Злата Огнєвіч розповіла про стосунки з чоловіками: Мені щастить на покидьків

Популярна українська співачка Злата Огнєвіч днями дала відверте інтерв'ю. Артистка розповіла про стосунки з чоловіками та зізналася, що їй не вдається побудувати міцні стосунки і через це вона готова до штучного запліднення.

Кожна жінка прагне знайти своє щастя. Проте бувають моменти, коли важко створити сім'ю, відшукати справжнє кохання. Злата Огнєвіч розповіла, що має проблеми у стосунках з чоловіками. Виконавиця вважає, що їй щастить на покидьків. Цим вона поділилася у розмові зі Славою Дьоміном у програмі "Слава+".

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Злата зізналася, що коли пускає чоловіка в своє серце, то це приносить їй лише біль та відчай.

У мене взагалі з чоловіками дуже сумна історія. Можу сказати, що мені щастить на покидьків. Я дуже довірлива людина. Чоловік з досвідом це бачить і розуміє. Коли я відкриваю йому своє серце, розумію, що потрібна була лише для колекції і це дуже боляче,

– зізналася співачка.

Через таку ситуацію вона заявила, що готова до екстракорпорального запліднення, якщо до 40-42 років поруч із нею не буде тієї людини, з якою вона б хотіла прожити все життя.

Маю широкі погляди на це. Я не хочу йти на поталу у суспільства, бо має бути родина, діти і чоловік поруч. Але, якщо я не можу знайти цього чоловіка? Я готова на штучне запліднення, якщо прийде час і зрозумію, що далі вже нікуди відкладати,

– розповіла Огнєвіч.

Злата Огнєвіч у програмі "Слава+": дивіться відео онлайн