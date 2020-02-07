Злата Огнєвіч відпочиває на Балі: яскраві фото та відео

Відома українська виконавиця Злата Огнєвіч проводить відпустку в екзотичній країні. Вже довгий час артистка відпочиває на Балі.

Злата Огнєвіч часто відпочиває в жаркому Таїланді, проте цьогорічну зимову відпустку вирішила провести на Балі. На своїй сторінці в інстаграмі зірка радо ділиться з підписниками емоціями, публікуючи фото та відео.

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Днями Злата поширила в мережі ролик, на якому розповідає про духів, які живуть на Балі. Співачка показала свою природну красу та похизувалася гарною засмагою.

Острів тисячі духів і місце, куди з'їжджаються тисячі людей зі всіх куточків світу! Всюди тут можна побачити Храми та підношення для Духів, ритуальні танці і служіння, зустріти схід сонця на вулкані та милуватися водоспадами,

– пише про Балі артистка.

Також Огнєвіч додала, що балійці думають та діють, орієнтуючись на гори – притулок богів.

Вони не починають роботу, не порадившись із жерцем, щоб дізнатися чи сприятливий цей день і цей час, і як в цей момент співвідносяться сили богів і демонів в космічному колесі часу,

– розповідає Злата.

Зірка додала, що на Балі можна скупатися відразу в двох океанах: Індійському і Тихому, а також в Балійському морі, які омивають цей острів. На думку співачки, Балі – це місце, яке точно варто відвідати і відчути всім серцем.