24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Злата Огнєвіч відпочиває на Балі: яскраві фото та відео

1196 Читать новость на русском
Злата Огнєвіч на Балі / Instagram / @zlata.ognevich

Відома українська виконавиця Злата Огнєвіч проводить відпустку в екзотичній країні. Вже довгий час артистка відпочиває на Балі.

Злата Огнєвіч часто відпочиває в жаркому Таїланді, проте цьогорічну зимову відпустку вирішила провести на Балі. На своїй сторінці в інстаграмі зірка радо ділиться з підписниками емоціями, публікуючи фото та відео.

Читайте також: Злата Огнєвіч похизувалась стрункою талією в купальниках: спекотні фото

Днями Злата поширила в мережі ролик, на якому розповідає про духів, які живуть на Балі. Співачка показала свою природну красу та похизувалася гарною засмагою.

Острів тисячі духів і місце, куди з'їжджаються тисячі людей зі всіх куточків світу! Всюди тут можна побачити Храми та підношення для Духів, ритуальні танці і служіння, зустріти схід сонця на вулкані та милуватися водоспадами,
– пише про Балі артистка.

Також Огнєвіч додала, що балійці думають та діють, орієнтуючись на гори – притулок богів.

Вони не починають роботу, не порадившись із жерцем, щоб дізнатися чи сприятливий цей день і цей час, і як в цей момент співвідносяться сили богів і демонів в космічному колесі часу,
– розповідає Злата.

Зірка додала, що на Балі можна скупатися відразу в двох океанах: Індійському і Тихому, а також в Балійському морі, які омивають цей острів. На думку співачки, Балі – це місце, яке точно варто відвідати і відчути всім серцем.

 

Брагар після "газово-собачого" скандалу вперше поговорив із журналістами
сьогодні
5004
Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Відпочинок Злата Огнєвіч Індонезія
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
6 лютого 18:16 75 років від дня народження Боба Марлі: 10 пісень виконавця, які змінили світ
Віра Стадник 1425
6 лютого 11:00 Перша модниця України: якими образами відзначилась Олена Зеленська
Юлія Михайлова 8638
6 лютого 10:01 Цікаві факти про Дана Балана, яких ви могли не знати
Юлія Михайлова 6480
6 лютого 08:56 Знамениті моделі прийшли на благодійну вечірку amfAR: найефектніші образи
Юлія Михайлова 2405
5 лютого 21:38 10 найвідоміших хітів "Тартака", на яких виросли покоління українців
Уляна Журба 548
Новини
Більше новин
Залиште відгук