ЗМІ: Олександр Цекало зраджує сестрі Віри Брежнєвої – фото

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Олександр Цекало і Вікторія Галушка
Олександр Цекало і Вікторія Галушка / edinstvennaya.ua

51-річного продюсера і шоумена Олександра Цекала запідозрили у зраді, який відправився святкувати Новий рік в Італію у компанії таємничої дівчини та без своєї дружини сестри Віри Брежнєвої Вікторії Галушки.

Російське видання StarНit повідомляє, що Цекало днями полетів на різдвяні канікули до Риму з брюнеткою східної зовнішності.

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Джерело зазначає, що у компанії дівчини чоловіка вже бачили раніше. За словами очевидців, Олександр виявляв до своєї супутниці підвищену увагу, а саме шоумен не соромився обіймати та цілувати її на публіці.

Крім того, новорічні канікули дружина Цекало, з якою вони одружилися у січні 2008 року, проводить окремо разом зі спільними дітьми.


Олександр Цекало у Римі з таємничою брюнеткою / StarHit


Олександр Цекало у Римі з таємничою брюнеткою / StarHit


Олександр Цекало у Римі з таємничою брюнеткою / StarHit

Теги: LifeStyle Скандал Зіркові романи
Джерело: Lifestyle
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