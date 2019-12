Знаменита співачка Біллі Айліш святкує 18-річчя: зворушливе дитяче відео зірки

Американська співачка та авторка пісень сьогодні, 18 грудня, святкує свій 18 день народження. Вона спромоглася досягнути світової популярності вже у 14 років, коли випустила пісню "Ocean Eyes", яку написав її брат. Біллі Айліш швидко стала лідером найпрестижніших музичних чартів та здобула перемогу в численних преміях.

У свої 18 Біллі Айліш стала справжнім відкриттям сучасної музичної індустрії. Вона наймолодша претендентка на премію Греммі у всіх основних категоріях. На її рахунку нагороди American Music Awards і Apple Music Awards. А її дебютний альбом "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" очолив американські та британські чарти.

Її трек "bad guy" став беззаперечним хітом 2019 року, очоливши хіт-парад Billboard Hot 100. Зараз відеоробота нараховує понад 670 мільйонів переглядів.

Billie Eilish – bad guy: дивіться кліп онлайн

Сьогодні на офіційній сторінці повнолітньої зірки в інстаграмі з'явилося зворушлише дитяче відео з сімейного архіву. На ньому зафільмовано перші спроби крихітки гри на гітарі та фортепіано, дебютні виступи на сцені до приходу шаленої популярності.

Дитячі кадри чергуються з концертами перед багатотисячною публікою на наймасштабніших майданчиках світу.