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Знамениті моделі прийшли на благодійну вечірку amfAR: найефектніші образи

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Знамениті моделі на вечірці amfAR / www.gettyimages.com

У Нью-Йорку пройшла щорічна благодійна вечірка amfAR. На світський захід завітали всі топові моделі, які красувались перед камерами у розкішних сукнях. Як це було – дивіться у добірці LifeStyle 24.

Вечірка amfAR відбулась у Нью-Йорку 5 лютого. Метою події став збір коштів для людей, які борються зі СНІДом. До благодійного вечора долучились знамениті моделі, які привернули увагу багатіїв та журналістів до amfAR. Зокрема, на червоній доріжці можна було побачити Ельзу Госк, Гайді Клум, Ніну Агдал, Сінді Бруну, Лаїс Рібейро, Коко Роша та інших запальних красунь. Не оминула увагою захід і головний редактор Vogue Анна Вінтур.

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Престижне запрошення отримала і модель та експерт шоу "Топ-модель по-українськи" Алла Костромічова. Красуня обрала для вечора розкішну чорну сукню з бахромою. 

Алла Костромічова
Алла Костромічова / Getty Images 

Трансгендерна модель Валентина Сампайо
Трансгендерна модель Валентина Сампайо / Getty Images


Дафна Груневелд та Фріда Аасен / Getty Images

Ельза Госк
Ельза Госк / Getty Images

Анна Вінтур і Меттью Лопес
Анна Вінтур і Меттью Лопес / Getty Images

Анна В'ялицина, Коко Роша та Гайді Клум
Анна В'ялицина, Коко Роша та Гайді Клум / Getty Images

Ніна Агдал
Ніна Агдал / Getty Images

Ізабелі Фонтана
Ізабелі Фонтана / Getty Images

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: благочинність LifeStyle Стиль і мода Гайді Клум Мода Ельза Госк
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