Знамениті моделі прийшли на благодійну вечірку amfAR: найефектніші образи

У Нью-Йорку пройшла щорічна благодійна вечірка amfAR. На світський захід завітали всі топові моделі, які красувались перед камерами у розкішних сукнях. Як це було – дивіться у добірці LifeStyle 24.

Вечірка amfAR відбулась у Нью-Йорку 5 лютого. Метою події став збір коштів для людей, які борються зі СНІДом. До благодійного вечора долучились знамениті моделі, які привернули увагу багатіїв та журналістів до amfAR. Зокрема, на червоній доріжці можна було побачити Ельзу Госк, Гайді Клум, Ніну Агдал, Сінді Бруну, Лаїс Рібейро, Коко Роша та інших запальних красунь. Не оминула увагою захід і головний редактор Vogue Анна Вінтур.

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Престижне запрошення отримала і модель та експерт шоу "Топ-модель по-українськи" Алла Костромічова. Красуня обрала для вечора розкішну чорну сукню з бахромою.



Алла Костромічова / Getty Images



Трансгендерна модель Валентина Сампайо / Getty Images



Дафна Груневелд та Фріда Аасен / Getty Images



Ельза Госк / Getty Images



Анна Вінтур і Меттью Лопес / Getty Images



Анна В'ялицина, Коко Роша та Гайді Клум / Getty Images



Ніна Агдал / Getty Images