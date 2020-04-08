Знаменитий співак Джон Прайн помер від коронавірусу

Кількість жертв коронавірусу щодня зростає. У вівторок, 7 квітня, від ускладнень, які викликав COVID-19, помер знаменитий кантрі-співак Джон Прайн. На час смерті йому було 73 роки.

За даними CNN, Джон Прайн помер у медичному центрі Вандербільт, що розташований в американському місті Нешвілл. Інформацію про смерть підтвердили представники артиста.

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"Так, ми можемо підтвердити від імені всієї родини Прайн, що Джон помер сьогодні, 7 квітня, у Вандербільті через ускладнення від коронавірусу", – зазначив піар-менеджер співака.

До шпиталю 73-річний Джон Прайн потрапив наприкінці березня 2020 року. Артист мав симптоми коронавірусу – лихоманку та кашель. Медики вирішили госпіталювати чоловіка, оскільки стан його загострювався. В лікарняній палаті і помер Джон Прайн.

John Prine: The Secrets Behind His Classic Songs https://t.co/mltedj4ZqJ — Rolling Stone (@RollingStone) April 4, 2020

Як відомо, Джон Прайн став своєрідним відкриттям для світу шоу-бізнесу. Не маючи музичної освіти чи навиків, він з легкістю підкорив сцену та за свої кантрі-хіти отримав дві премії Греммі. Його платівки John Prine та Missing Years і досі входять до списку найкращих студійних платівок за всі роки.

A special thank you our friend @JohnPrineMusic for creating this magical moment with @StephenAtHome. Please enjoy this performance of "That’s the Way the World goes Round." #JohnPrine pic.twitter.com/EYdp9zWPcC — A Late Show (@colbertlateshow) April 1, 2020

США потерпають від коронавірусу. Станом на 8 квітня там померли вже 12 902 людей. Всього за останню добу жертвами COVID-19 стали 1 736 інфікованих, що є найбільшим показником у світі за весь час пандемії.