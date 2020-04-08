Знаменитий співак Джон Прайн помер від коронавірусу
Кількість жертв коронавірусу щодня зростає. У вівторок, 7 квітня, від ускладнень, які викликав COVID-19, помер знаменитий кантрі-співак Джон Прайн. На час смерті йому було 73 роки.
За даними CNN, Джон Прайн помер у медичному центрі Вандербільт, що розташований в американському місті Нешвілл. Інформацію про смерть підтвердили представники артиста.
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"Так, ми можемо підтвердити від імені всієї родини Прайн, що Джон помер сьогодні, 7 квітня, у Вандербільті через ускладнення від коронавірусу", – зазначив піар-менеджер співака.
До шпиталю 73-річний Джон Прайн потрапив наприкінці березня 2020 року. Артист мав симптоми коронавірусу – лихоманку та кашель. Медики вирішили госпіталювати чоловіка, оскільки стан його загострювався. В лікарняній палаті і помер Джон Прайн.
Як відомо, Джон Прайн став своєрідним відкриттям для світу шоу-бізнесу. Не маючи музичної освіти чи навиків, він з легкістю підкорив сцену та за свої кантрі-хіти отримав дві премії Греммі. Його платівки John Prine та Missing Years і досі входять до списку найкращих студійних платівок за всі роки.
США потерпають від коронавірусу. Станом на 8 квітня там померли вже 12 902 людей. Всього за останню добу жертвами COVID-19 стали 1 736 інфікованих, що є найбільшим показником у світі за весь час пандемії.