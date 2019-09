Знаменитий ювелірний бренд випустить колекцію ароматів під назвою Tiffany & Love: цікаві деталі

Менше, ніж через два тижні ювелірна марка Tiffany & Co представить парну колекцію парфумів, яка отримала назву Tiffany & Love. Представники бренду вирішили випустити аромати і присвятити їх любові та спадщині відомого ювелірного дому.

На сайті відомого іноземного видання WWD з'явилося інтерв'ю креативного директора бренду Ріда Кракоффа, в якому він розповів про старт продажів колекції, а також деталі зйомки рекламної кампанії.

У джерелі зазначається, що в кампейні бренду Tiffany & Co для колекції ароматів Tiffany & Love взяли участь реальні закохані пари. Рід Кракофф зізнався, що вони віддали перевагу справжнім закоханим, тому що, за його словами, люди одразу ж відрізняють правду від фальші, та й любов зіграти неможливо.

Ця колекція була створена для всіх шанувальників бренду Tiffany & Co, а якщо ви з нами ще не знайомі, ольфакторна композиція двох парфумів допоможе об'єднати серця. Парфумерна колекція Tiffany & Love розповідає про всілякі прояви любові і емоційного зв'язку, яка тільки може виникнути між чоловіком і жінкою,

– ствердив креативний директор Рід Кракофф.

Зйомки чорно-білого ролика проходили у Нью-Йорку. Режисером і художником рекламної кампанії став Касс Бернд. Що цікаво, у новій колекції чоловічий парфум буде вперше випущений під брендом Tiffany & Co, а продажі стартуватимуть вже 1 жовтня.

Варто додати, що головною спільною нотою, яка об'єднала два аромати Tiffany & Love for Him та Tiffany & Love for Her, стала секвоя. У кожному з них вона розкривається по-різному, оскільки доповнюється іншими запахами.

Дивитися рекламний ролик колекції парфумів від Tiffany & Co: відео