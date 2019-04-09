Знаменитості – це суцільна фальшивка, – Емілія Кларк висловилася про сучасні стандарти краси

Зірка серіалу "Гра престолів" Емілія Кларк різко висловилася про колег, які вдаються до радикальних змін, що стосуються їхнього зовнішнього вигляду. 32-річна актриса запевняє, що вона категорично проти мобільних додатків типу Photoshop.

У 32-річної Емілі Кларк майже 20 мільйонів шанувальників у Instagram, однак вона не піддається впливу сучасного мейнстриму і не намагається стати блогером. На її сторінці усі фото з різними фільтрами, а обличчя – без макіяжу та фотошопу. У своєму інтерв'ю для Vogue актриса зізналася, що вона категорично проти мобільних додатків, які можуть радикально змінити обличчя людини.

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За словами Емілії Кларк, активні користувачі соціальних мереж надто захопилися програмами типу Photoshop і Facetune та почали помітно зловживати їхніми можливостями.

Мені не подобається, що всі це роблять. Це неправильно. Думаю, що додатки, за допомогою яких можна зробити себе худішими або згладити шкіру, повинні бути заборонені … Я у своєму Instagram такого не роблю. Звичайно, я використовую фільтри, їх використовують всі! Але я ні в якому разі не буду ретушувати шкіру і всі ці нюанси,

– запевнила Емілія Кларк.

Після цього вона порекомендувала прихильникам прийняти свої особливі форми і пропорції тіла, а не рівнятися на ідеальні фотографії зірок.

У селебріті є професіонали, які допомагають їм з дієтами, тренуваннями, зачісками та макіяжем. Вони також носять обтислу білизну. Їх образ несправжній, це суцільна фальшивка,

– заявила зірка "Гри престолів".